Feuerwehren müssen Garage in Schöna in der Dahlener Heide löschen

Schöna

Ein massives Aufgebot an Feuerwehren aus der Collm-Region musste am Sonntagabend im Cavertitzer Ortsteil Schöna eine in Flammen stehende Garage Löschen. Der Einsatz fand in der Straße am Hang, einer kleinen Nebenstraße des Dorfes statt. Die Löscharbeiten dauerten bis nach 23 Uhr. Bei dem Einsatz kamen keine Personen, weder Anwohner noch Einsatzkräfte, zu Schaden. Fahrzeuge und andere Gegenstände, die in den Garagen abgestellt waren, konnten noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Auch die Cavertitzer Bürgermeisterin Christiane Gürth war vor Ort, um sich zu informieren. Nach Informationen von Augenzeugen gab es bei den Löscharbeiten Probleme mit der Löschwasserversorgung. Am Montagmorgen war die Brandstätte durch die Polizei gesperrt. Aussagen über die genauer Brandursache liegen noch nicht vor.

Von Hagen Rösner