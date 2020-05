Feuerwehrgerätehaus Schweta: Auftragsvergabe mit Diskussionsbedarf

Mügeln

Von Elektro bis Stuck: Gleich acht weitere Lose für den Anbau am Feuerwehrgerätehaus in Schweta waren bei der letzten Sitzung des Stadtrats vergeben. Das ging nicht immer ohne Diskussion, obwohl die Stadtverwaltung darum gebeten hatte, Fragen vorab zu stellen.

So wurde etwa diskutiert, ob die Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation, die letztlich mit drei Enthaltungen an die Oschatzer Firma Lohschmidt Solar & Energie für rund 54.400 Euro ging, nicht hätte öffentlich ausgeschrieben werden müssen. (Was nicht der Fall war, die OAZ berichtete.)

Acht Aufträge für Anbau an Gerätehaus

Beschlossen mit einer Enthaltung wurde die Vergabe der Elektroarbeiten an die Firma Elektro Teichmann aus Mügeln für rund 26.800 Euro. Dachdeckungs- und Klempnerarbeiten übernimmt nach einem Beschluss mit drei Enthaltungen die Firma Dachdecker Korn aus Oschatz für rund 14.150 Euro.

Zwei Gegenstimmen und zwei Stimmenthaltungen provozierte die Vergabe der Tischlerarbeiten an die Firma Engel und Breitfeld aus Schmannewitz: Weil von den zwei eingegangenen Angeboten eines ausgeschlossen werden musste – aufgrund fehlender Unterlagen und Änderungen in den Vergabeunterlagen – regte sich Diskussion und Widerstand.

Der Auftrag für rund 33.500 Euro wurde mit der Stimmenmehrheit trotzdem vergeben. Mit zwei Enthaltungen, weil auch hier nur ein Angebot gewertet werden konnte, vergab der Stadtrat die Fliesenarbeiten an die ortsansässige Firma Fliesen Doberstein für rund 21.100 Euro.

Ausschreibungspraxis in der Kritik

Einstimmigkeit (bei einer Befangenheit) herrschte hingegen dann bei den Trockenbauarbeiten: Diese kann die Firma Ausbau Mügeln für rund 11.500 übernehmen. In die Nachbargemeinde gehen die Maler- und Lackierarbeiten – was Kritik an der Praxis der beschränkten Ausschreibung seitens AfD-Stadtrat Rico Winterlich auf sich zog.

„Wir können nicht immer die gleichen Firmen nehmen“, begründete Enrico Naumann für das Bauamt, warum nicht ausschließlich Mügelner Firmen angeschrieben worden waren. Es werde bei den Ausschreibungen auf einen Wechsel geachtet, aber auch darauf, ob Firmen für andere Projekte bereits ihr Interesse anzeigten. Trotzdem enthielten sich drei Stadträte bei der Entscheidung, die Malermeister Matthias Fritsch aus Gastewitz den Auftrag über rund 8700 Euro zubilligte.

Knapp 26.800 Euro kosten die Putz- und Stuckarbeiten – das letzte zu vergebende Los am Donnerstag. Die Arbeiten wird die Mügelner Firma Team Bau ausführen. Wie die anderen Maßnahmen werden auch sie mit bereits bewilligten Mitteln zur Feuerwehrförderung gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren finanziert.

