Mit einem Familienfest , nämlich dem der Kleingärtnerfamilie, beging die Gartensparte an der Oschatzer Waagenfabrik ihr 100-jähriges Bestehen. Nur in den Reinhardschen Gärten wurde noch früher, nämlich ab 1904, in Oschatz gegärtnert. Die 78 Mitglieder sind darauf stolz und pflegen das Erbe.