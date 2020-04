Finale Tour der Anti-Corona-Disco in Oschatz

Oschatz

Der Oschatzer Eventmoderator Stefan Bräuer lädt am Donnerstag zum Finale seiner Veranstaltungsreihe „Gute-Laune-Hofkonzert“ ein. Im Dreierpack mit Raik Förster und Detlef Berger will er Oschatz noch ein letztes Mal mit seiner Anti-Corona-Disco rocken. Am 26. März veranstaltete Bräuer erstmals auf seinem Grundstück in der Schillerstraße die Disco, um die Bewohner des Dichterviertels in der trübsinnigen Corona-Zeit etwas aufzumuntern.

Siebente Hofkonzert

Das Finale ist das siebente Hofkonzert von Bräuer in Oschatz. „Die Leute richten jetzt wieder mehr ihren Fokus auf Arbeit und Familie. Und man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte er. Geplant ist, dass Bräuer mit seinen beiden Mitstreitern am Donnerstag mit einer mobilen Disco durch Oschatz tourt. Los gehen soll es um 16 Uhr auf dem Gelände des Autohauses Wacke. Als weitere Stationen sind geplant um 17 Uhr der Pappenheimer Weg im Fliegerhorst, um 18 Uhr Karl-Liebknecht-Straße und Dr.-Külz-Straße in Oschatz-West sowie als Abschluss ab 19 Uhr im Dichterviertel.

Regelungen gelockert

Möglich macht die Tour laut Bräuer, dass die Corona-Reglungen etwas gelockert wurden. Die ursprünglich am Ostersonnabend geplante Tour wurde noch behördlich untersagt, da zu diesem Zeitpunkt ein strenges Kontaktverbot bestand. Auch bei der finalen Veranstaltung können die Zuhörer wieder für die Kinderhospiz-Aktion Bärenherz spenden.

Von Frank Hörügel