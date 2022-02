Finanzamt Oschatz ist schnellstes in Sachsen: Was haben Steuerzahler davon?

Oschatz

Im Jahr 2019 gehörte das Finanzamt Oschatz noch zu den Schlusslichtern unter den 24 sächsischen Behörden des Fiskus. Nach einem Vergleich des Online-Dienstleisters Lohnsteuer-kompakt.de brauchte das Amt in Oschatz durchschnittlich 66,2 Tage für die Bearbeitung eines Steuerfalles. Zwei Jahre später hat sich das Bild gewandelt: Oschatz ist das schnellste Finanzamt in Sachsen mit einer Bearbeitungszeit von 39,1 Tagen. Dazu Finanzamts-Vorsteher Norman Schröder im Interview.

Das Finanzamt in Oschatz war 2021 das schnellste unter den 24 Finanzämtern in Sachsen. Laut Lohnsteuer-kompakt.de mussten Steuerpflichtige in Oschatz 39,1 Tage vom Einreichen ihrer Steuererklärung bis zum Bescheid warten. Haben bei Ihnen die Sektkorken geknallt, als Sie das erfahren haben?

Ich muss zugeben: Ein Schmunzeln über die diesjährige Platzierung unseres Finanzamtes im Ranking von Lohnsteuer-kompakt.de konnten wir uns nicht

Vorsteher Finanzamt Oschatz Norman Schröder Quelle: Frank Hörügel

verkneifen. Wir wissen aber, dass die Daten von Lohnsteuer-kompakt.de nicht die ganze Wahrheit sind. Trotzdem freuen wir uns, da abgesehen von der Genauigkeit der Daten auch hier unsere erneut richtig guten Arbeitsergebnisse im Kerngeschäft der Veranlagung von Steuererklärungen zum Ausdruck kommen.

Sind die Daten von Lohnsteuer-kompakt.de deckungsgleich mit Ihrer eigenen Erhebung?

Ganz klar nein. Von Lohnsteuer-Kompakt.de werden nur Erklärungen erfasst, welche auch über dieses Portal im Auswertungszeitraum an die Finanzverwaltung versandt wurden. Sobald bei einem Finanzamt 50 Erklärungen über das Portal eingereicht werden, wird es automatisch Teil der Statistik. Im Gegensatz zu den 30 000 in Oschatz zu bearbeitenden Einkommensteuererklärungen, stellt das nur einen sehr kleinen Ausschnitt unserer Arbeit dar. In unseren Auswertungen erfassen wir natürlich alle eingereichten Steuererklärungen. Daher kommt es zu teils erheblichen Differenzen zu unseren wirklichen Arbeitsergebnissen. Statistisch unterscheiden wir im Finanzamt bei den Einkommensteuererklärungen zwischen denen des „klassischen“ Arbeitnehmers und solchen, die anstatt oder neben Arbeitslohn noch andere Einkünfte – zum Beispiel aus einem Gewerbebetrieb oder aus einer Vermietungstätigkeit – haben. Diese werden bei uns Sonstige Einkommensteuerpflichtige genannt. Bei den sogenannten Durchlaufzeiten – also die Zeitspanne zwischen dem Eingang der Steuererklärung und dem Datum des Steuerbescheides – haben wir uns 2021 bei den „klassischen“ Arbeitnehmern nochmals auf 37 Tage verbessern können. Bei der Veranlagung der Steuererklärungen im Bereich der Sonstigen Einkommensteuerpflichtigen haben wir 2021 nur 47 Tage gebraucht.

Zur Person Norman Schröder ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter. Er wohnt in Radebeul. Seit Juni 2019 ist er Amtsvorsteher des Finanzamtes in Oschatz. Schröder hat von 1995 bis 1998 an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung in Meißen und anschließend von 1999 bis 2006 Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig studiert.

Woran liegt es, dass Oschatz schneller geworden ist, 2020 betrug die Bearbeitungsdauer hier noch 55,4 Tage?

In unserer Zahlenwelt betrug die Bearbeitungsdauer 2020 bei den „klassischen“ Arbeitnehmern 41 Tage und im Bereich der Sonstigen Einkommensteuerpflichtigen 51 Tage. Unsere Verbesserung auf 37 beziehungsweise 47 Tage mag auf den ersten Blick nicht überwältigend sein. Wenn Sie aber sehen, dass wir 2019 noch 69 beziehungsweise 67 Tage benötigt haben, ist das eine herausragende Leistung unserer Bediensteten. Derart gute Ergebnisse sind nur mit einem enormen Maß an Engagement und Leistungsbereitschaft unserer Bediensteten über das gesamte Jahr und in allen Arbeitsbereichen zu erreichen, vor allem wenn Sie bedenken, dass auch wir 2021 die Gesundheitsämter monatelang personell unterstützt haben und natürlich auch Corona bedingte Ausfälle kompensieren mussten.

Effektiveres Arbeiten ohne Besucherverkehr

Als Reaktion auf Corona dürfen derzeit keine Besucher ins Finanzamt Oschatz kommen. Sorgt das für ein schnelleres Arbeiten Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Ja, davon gehe ich aus. Das erste Halbjahr 2021 waren die Finanzämter in Sachsen für den Besucherverkehr geschlossen, natürlich aber schriftlich, telefonisch, per Mail oder über unser Serviceportal „Mein Elster“ erreichbar. Die Kolleginnen und Kollegen aus den Informations- und Annahmestellen konnten dadurch deutlich mehr Steuererklärungen bearbeiten als in den Vorjahren. Das trug gewiss zu einem effektiveren Arbeiten bei. Allerdings hängen die Durchlaufzeiten auch von vielen Faktoren ab, auf die wir keinen Einfluss haben. Zum Beispiel, wann die Erklärungen abgegeben werden und ob wir nachfragen müssen.

Zeitpunkt für Zusammenlegung noch unklar

Das Finanzamt Oschatz soll dem Finanzamt Eilenburg unterstellt werden und dann nur noch eine Außenstelle sein. Wie ist dafür der Zeitplan?

Diese Planung gibt es. Ein konkreter Zeitpunkt für die Zusammenlegung steht noch nicht fest. Für die Steuerpflichtigen selbst werden sich daraus kaum spürbare Auswirkungen ergeben, da beide Standorte erhalten bleiben.

Das Finanzamt Eilenburg war 2021 mit einer Bearbeitungsdauer von 56,9 Tagen das langsamste in Sachsen. Wird das auch die künftige Außenstelle in Oschatz ausbremsen?

Auch für das Finanzamt Eilenburg gilt, dass Lohnsteuer-Kompakt.de nicht die wirklichen Arbeitsergebnisse abbildet. Tatsächlich waren auch die Eilenburger Kolleginnen und Kollegen um einiges besser.

Knapp 70 Bedienstete

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Finanzamt Oschatz?

In Vollzeitstellen ausgedrückt arbeiten hier knapp 70 Bedienstete. Da viele von uns die Möglichkeit nutzen, in Teilzeit zu arbeiten, sind wir nach Köpfen gerechnet 75 Kolleginnen und Kollegen sowie zwölf Auszubildende.

200 Millionen Euro Steueraufkommen 2022

Wie hoch war das gesamte Steueraufkommen im Einzugsbereich des Finanzamtes Oschatz in 2021?

Das Steueraufkommen des Finanzamtes Oschatz betrug 2021 rund 200 Millionen Euro nach knapp 180 Millionen in 2020.

Können Sie Ende Januar schon abschätzen, wie sich das Steueraufkommen in diesem Jahr entwickeln wird?

Nein. Über die hierfür nötige Glaskugel verfüge ich leider nicht.

Von Frank Hörügel