Finanzspritze für Oschatzer Kirchensanierung: Sportlegende spendet für Wahrzeichen

Der Fassadenanstrich an der Westseite des Südturmes der St. Aegidienkirche ist fertig. Diese Woche fand eine Baubegehung statt. „Weder von der Ferne, noch direkt vom Gerüst aus konnten Mängel festgestellt werden“, berichtet Hans-Günter Sirrenberg, Vorsitzender des Fördervereins Rettet St. Aegidien. Die Plane ist bereits gefallen. Wenn das Wetter es zulässt, soll das Gerüst am Montag, dem 23. August, abgebaut werden. „Es ist allerdings noch das Vogelschutznetz am Fenstermaßwerk zu erneuern.“

Das soll nach Rücksprache mit allen Beteiligten auch mit den Netzen der Turmspitze geschehen. Die direkte Sonneneinstrahlung bleibt nicht ohne Folgen. „Das Netz ist hart und spröde geworden, die Fachleute haben uns dazu geraten alle zu erneuern. Hinzu kommt, dass die Tauben in letzter Zeit wieder sehr aktiv sind“, so Sirrenberg. Die Ost-, Nord und Südseite des Turms weisen deutlich geringere Putzschäden auf und werden mit Abseiltechnik saniert.

Westseite des Südturms mit neuem Putz. Quelle: Hans-Günter Sirrenberg

Die aktuellen Bauarbeiten am Oschatzer Wahrzeichen werden nicht die letzten gewesen sein. Der Förderverein Rettet St. Aegidien ist deshalb weiter auf Spenden für die Finanzierung angewiesen. Das weiß auch Bogdan Musiol. Der legendäre Bobsportler betreibt in Oschatz nicht nur das Fitnessstudio Balance, sondern ist seit zehn Jahren auch Hobby-Musiker, singt, spielt Gitarre und Mundharmonika.

Beim After Work Club am Donnerstagabend im Thomas-Müntzer-Haus sorgte der 64-Jährige für Unterhaltung und spendete seine Gage dem Verein Rettet St. Aegidien. „Wenn man nach Oschatz kommt und die Aegidienkirche sieht, ist das immer ein wunderschönes Bild“, nannte Musiol den Grund für seine Zuwendung. Über die Spende freute sich Vereinsvize Berthold Zehme (84), der Mitglied im Fitnessstudio Balance ist.

Einnahmen verbucht der Verein auch durch Eintrittsgeld von Besuchern der Türmerstube. Im Juli 2021 haben insgesamt 283 Erwachsene und 227 Kinder, also zusammengenommen 510 Besucher den Weg in die Türmerstube auf sich genommen. Somit ergibt sich für die gesamte bisherige Saisonöffnungszeit seit dem pandemiebedingt verschobenen Start Mitte Mai folgendes Bild: In den drei Monaten haben 575 Erwachsene und 274 Kinder, also 849 Menschen, die Türmerwohnung besucht. Im Mai waren es 137 Erwachsene und 19 Kinder, im Juni 155 Erwachsene und 28 Kinder. Im Juli war laut Hans-Günter Sirrenberg ein deutlicher Anstieg der Besucherzahlen zu verzeichnen.

Die Taubenschutznetze Quelle: Hans-Günter Sirrenberg

Der Vorsitzende des Fördervereins Rettet St. Aegidien führt das auf das gestiegene Interesse von Schulklassen zurück, die aus der Region kommen und Ziele in ihrer Heimat aufsuchen. „Wir freuen uns, dass diese Termine auch aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Oschatz-Information immer zustande kommen.“ Der Turm ist trotz der Bauarbeiten geöffnet, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr, wochenends und feiertags von 13 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Kinder 50 Cent.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel