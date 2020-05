Finanzspritze für Treppenaufgang im Schloss Dahlen

Dahlen

Die guten Nachrichten häufen sich für die Stadt Dahlen und den Schloss- und Parkverein. Nachdem bereits Anfang Mai bekannt wurde, dass das Schloss Dahlen 100 000 Euro aus dem Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes erhält, informierte nun die Deutsche Stiftung Denkmalschutz darüber, dass sie dem Schloss- und Parkverein Dahlen 3500 Euro für den notwendigen Eigenmittelanteil zur Verfügung stellt, damit Notsicherungsmaßnahmen im Treppenhaus und im Weißen Saal in die Wege geleitet werden können.

Eigenmittel für 25 000 Euro

Mit dem Geld haben die Vereinsmitglieder die Möglichkeit, Landesmittel abzurufen, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden müssen. 25 000 Euro sollen so in die restauratorischen Notleistungen investiert werden können. „Unaufschiebbar sind die Maßnahmen deswegen, weil der Stuck austrocknet und abfällt und der kleine, sehr engagierte Verein seine Möglichkeiten derzeit für Arbeiten im Seitengebäude des Schlosskomplexes verausgabt und darüber hinaus über keine weiteren Mittel verfügt“, so Thomas Mertz von der Pressestelle der Stiftung.

Dritte Hilfe für Verein

Es ist das dritte Mal, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit einer Zuwendung das Bemühen des Vereins um das Schloss anerkennt und unterstützt. Neben den ersten Sicherungsmaßnahmen an Treppenhaus und Weißem Saal im vergangenen Jahr gab es auch Hilfe bei der Erstellung einer Musterachse im Haupt- und Seitengebäude mit 13 600 Euro. 2017 stellte die Stiftung schon einmal 13 000 Euro für die Notsicherung am Seitengebäude bereit.

Die Stiftung fördert insgesamt rund 800 Projekte in Sachsen durch Spenden und Mitteln aus der Glücksspirale.

Stuck prägte einst den Saal

Der Weiße Saal im Untergeschoss des Schlosses gehörte einst zu den repräsentativsten Räumen des dreiflügeligen Ensembles. Der fast quadratische Raum war der erste, den Besucher nach dem Gang durch das Hauptportal betreten konnten und er beeindruckte vor allem durch seine Stuckarbeiten. Wasserschäden und erneutes Austrocknen haben dazu geführt, dass sich der Stuck immer weiter von der Wand ablöst und abzubrechen droht. Das soll nun durch die Notsicherung verhindert werden.

Gleich zwei Baustellen

Damit wird es in Kürze zwei Baustellen auf dem Schlossgelände geben, denn die 100 000 Euro aus dem Sonderprogramm für Denkmalschutz des Bundes sollen in das Seitengebäude investiert werden, dessen Sanierung die Mitglieder des Schloss- und Parkvereins bereits begonnen haben.

Von Jana Brechlin