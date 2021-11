Finanzspritze für zwei Oschatzer Projekte bewilligt

Oschatz

Der Kinderfasching des Sächsischen Fechtvereins Oschatz und der Familientag des Sportvereins in Merkwitz haben in diesem und dem vergangenen Jahr vom Oschatzer Jugendfonds profitiert – trotz pandemischer Einschränkungen konnten sie stattfinden. Das teilte Jugendarbeiter René Werner jüngst in der Sitzung des Jugendstadtrates mit.

Mit Geld aus dem Fonds können Vereine und andere Anbieter von kinder- und jugendgerechten Veranstaltungen und Initiativen selbige fördern lassen. „Der Fechtverein war im Februar 2020 einer der letzten Vereine, die vor dem Lockdown größer feierten, die Merkwitzer nutzten den Sommer 2021 für ein kleines Fest im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten“, so der städtische Beigeordnete Jörg Bringewald.

Budget ist begrenzt

Die Stadt zahlt einmalig maximal 500 Euro pro beantragter und bewilligter Idee, das Gesamtbudget beträgt 3500 Euro. Seit dem Jahr 2015 bezuschusst die Stadt auf diese Weise Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet. Das Instrument wurde als Ersatz für den zuletzt immer weniger nachgefragten Jugendkulturtag geschaffen. Einige Vereine haben durch die Finanzspritze in den zurückliegenden Jahren bereits kontinuierlich Hilfe bei ihrer Arbeit erfahren. Rene Werner bedauert, dass für den Fonds angedachte Ideen in diesem und dem vergangenen Jahr coronabedingt nicht umgesetzt werden konnten. Dazu gehörten das BMX-Rennen des Vereins „Lonnewitz wächst“ und die Konzertveranstaltung „Minirock im Park“ des Thomas-Mann-Gymnasiums Oschatz.

Jörg Bringewald zeigte sich erfreut, dass mehrere Vereine das begrenzte Zeitfenster für Veranstaltungen genutzt haben und Unterstützung beantragten. Er ermutigte die Verantwortlichen anderer Offerten für die entsprechende Zielgruppe, für 2022 zu planen und dabei auf den Jugendfonds zurückzugreifen.

„Auch wenn sich gerade wieder die Einschränkungen und Absagen häufen, und die pandemische Lage weder dieses Jahr Ende November noch kommendes Jahr im März abrupt enden wird, wie manche meinen, sind wir dennoch optimistisch, dass nach dem Winter wieder Möglichkeiten bestehen, etwas durchzuführen.“

Von Christian Kunze