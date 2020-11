Fitness-Center bei Oschatz hält Mitglieder mit Videos bei der Stange

Naundorf/Region Oschatz

Wie alle anderen Fitness-Studios in Sachsen ist auch das Fitness-Center Bardo in Naundorf von der Corona-bedingten Schließung bis zum 20. Dezember betroffen. Inhaber Dietmar Bardo lässt sich davon nicht unterkriegen und sprüht auch in dieser schweren Zeit vor Energie. „Wir müssen doch für Optimismus sorgen. Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen und ein zeitgemäßes Gesundheitsbewusstsein zu schaffen. Wer etwas will, findet Wege“, sagt der 71-Jährige.

Videos gegen zu viele Pfunde

Einen Weg, die Mitglieder seines Fitness-Centers bei Laune zu halten und zu motivieren, hat der Naundorfer mit selbst gedrehten Kurzfilmen gefunden. Jede Woche Dienstag bekommen die Mitglieder einen etwa zehnminütigen Film zugemailt. Nach einer kurzen persönlichen Ansprache des Chefs animieren die Studenten Florian Naumann und Sebastian Körner die Zuschauer mit verschiedenen Übungen zum Mitmachen. Bardo selbst filmt die beiden Fitnesstrainer dabei. Das Ziel beschreibt der 71-Jährige im jüngsten Video so: „Sorgen Sie dafür, dass in der Vorweihnachtszeit der Bauch nach innen geht.“

Und zum Abschluss gibt der Unternehmer noch Informationen zu verschiedenen Gesundheitsthemen. In der vergangenen Woche widmete er sich dem Immunsystem und der Frage, wie die Abwehr gestärkt werden kann. Im neuen Video wird er dann erläutern, wie Myokine vor Übergewicht, Krebs und Herz-Kreislauferkrankungen schützen können.

Raus aus der Komfortzone

Bardo weiß, dass die Risikofaktoren bei einer Corona-Erkrankung die gleichen wie bei einer Virusgrippe sind, also zum Beispiel die Ansammlung von Fett in der Bauchregion, Fettstoffwechselstörungen oder Bluthochdruck, „Man muss an diesen Risikofaktoren arbeiten. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen“, so Bardo. Und das funktioniere im Zusammenspiel von richtiger Ernährung und Training.

Training über die Weihnachtsfeiertage

Wenn Bardo sein Fitness-Center nach dem 20. Dezember wieder aufschließen darf, will er gleich mit erweiterten Öffnungszeiten in die Offensive gehen. Über die Weihnachtsfeiertage vom 24. bis 27. Dezember sollen die Mitglieder täglich von 9 bis 13 Uhr trainieren können. Anschließend treten wieder die normalen Öffnungszeiten in Kraft.

Von Frank Hörügel