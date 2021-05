Oschatz

„Es wird schwieriger, aber nicht unmöglich.“ Das sagte Bogdan Musiol der OAZ als er im November die Türen seines Fitness-Centers Balance am Baumschulweg vorerst schließen musste. Dass es dann fast ganze sieben Monate dauern würde, daran hätte wohl niemand gedacht. Nach einem halben Jahr des Bangens und der Ungewissheit dürfen Musiol und seine Betreiberkollegen in der Region ihre Studios  endlich wieder öffnen.

Anja Bleich vom Sportpark Oschatz blickte im November ebenfalls mit Sorgen in die Zukunft. Heute öffnet auch sie endlich wieder die Pforten ihres Fitness-Studios. „Die vergangenen Monate waren geprägt von Existenzängsten“, berichtet Bleich. Die von der Bundesregierung angekündigten Finanzhilfen kamen nur schleppend bei ihr an – andere Hilfen seien noch gar nicht an sie ausgezahlt worden. Rund 100 Mitglieder hat sie seitdem verloren. „Doch den Kopf in den Sand möchte ich auf keinen Fall stecken.“ Im Gegenteil. Eine Menge treuer Mitglieder hätten zuletzt angerufen und gefragt, ob es bald wieder losgeht. Am Donnerstag wurden noch die letzten Vorbereitungen getroffen – am Freitag kann es losgehen.

Bauarbeiten während der Schließung

Ihr Kollege Bogdan Musiol vom „Balance“ wartet noch das Pfingstwochenende ab. Am Dienstag soll bei ihm schließlich der Betrieb starten. Mit den Überbrückungshilfen hat es bei Musiol besser geklappt. „Mit ihnen sind wir ordentlich über die Runden gekommen“, sagt er. Um seinen Betrieb für die neuen Bedingungen mit Corona zu wappnen, hat der ehemalige Bob-Athlet während des zweiten Lockdowns eine Luftfilteranlage verbauen lassen. „Sie soll Viren und Bakterien aus der Luft zu 99 Prozent neutralisieren“, so Musiol.

Bei Dietmar Bardo in Naundorf dauert es noch bis voraussichtlich Anfang Juni, ehe das Fitness Center Bardo wieder öffnen kann. Auch hier wurde in den vergangenen Wochen fleißig gewerkelt, wie Bardo erklärt. Jetzt befinde man sich in den letzten Zügen der Bauarbeiten. Außerdem eröffnete man im Winter kurzerhand in den Räumlichkeiten ein Testzentrum, um den Verdienstausfall zumindest ein wenig zu kompensieren.

Währenddessen seien einige Mitarbeiter nicht untätig gewesen, sagt Bardo. Der Dank gebühre hierbei seinen beiden Studierenden Florian Neumann und Sebastian Körner. „Sie haben Trainingsprogramme und Wissensvermittlungsseminare erarbeitet und mehrmals wöchentlich an unsere Mitglieder gesendet. Ein halbes Jahr lang haben sie Drehbücher geschrieben, gefilmt, geschnitten und produziert.“

Optimistischer Blick nach vorne

Und wie geht es nun weiter? Die Betreiber sind da optimistisch. Sie wollen nun wieder neue Mitglieder gewinnen. Nachzuholen gebe es auf jeden Fall genug, meint Dietmar Bardo. „Hometraining kann den Sport im Verein oder im Fitness-Studio nicht völlig ersetzen. Wir rechnen mit einem Ansturm.“ Musiol hingegen ist da etwas vorsichtiger. „Die Saure Gurken-Zeit kommt erst. Es wird sich noch zeigen, wie viele neue Mitglieder wir gewinnen werden.“

Von Max Hempel