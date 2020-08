Fledermäuse im Oschatzer Stadtpark oder Wemsdorfer Wald nicht berühren

Oschatz

Für die meisten Menschen haben diese Tiere schon etwas Gruseliges an sich: Wenn die Fledermäuse gerade jetzt in den Dämmerungsstunden der lauen Sommerabende geräuschlos durch den Oschatzer Stadtpark oder Wermsdorfer Wald flattern, dann tauchen beinahe automatisch Erinnerungen an unheimliche Vampirgeschichten auf. Da passt natürlich die Vermutung, dass es die geheimnisvollen Säugetiere nicht nur auf Blut abgesehen haben, sondern auch noch für Menschen gefährliche Corona-Viren mit sich rumschleppen, hervorragend ins Bild.

Verschiedene Coronaviren in Fledermausarten nachgewiesen

Und tatsächlich: Laut Naturschutzbund sind verschiedene Coronaviren in heimischen Fledermausarten nachgewiesen worden, die jedoch für Menschen nach aktuellem Wissensstand ungefährlich sind. Es gibt also keinen Grund für eine Hexenjagd auf die kleinen Insektenfresser. Dennoch kann Vorsicht bei der Begegnung mit Fledermäusen nicht schaden.Wer so ein krankes oder verletztes Tier findet, sollte es nicht mit bloßen Händen anfassen. Denn die Übertragung der Corona-Viren von Fledermäusen auf Menschen ist zwar nach Experten-Einschätzung sehr unwahrscheinlich. Mit absoluter Sicherheit kann das aber auch nicht ausgeschlossen werden.

Von Frank Hörügel