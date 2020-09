Fledermaus-Kolonien im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf

Das war ein Rätsel für die Fledermaus-Kenner vom Fachbüro „Hochfrequent“: Rund um den alten Baum war Bewegung, ganz klar. „Wir haben anhand des Batcorders erkannt, dass sich ein Tier mit Sender bewegt hat. An der Baumhöhle war aber nichts zu sehen“, beschreibt Marco Roßner vom Leipziger Büro.

Sensation entdeckt

Seit 2019 arbeitet „Hochfrequent“ gemeinsam mit dem Sachsenforst und dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie an einem Naturschutzprojekt, um Fledermausvorkommen im Wermsdorfer Wald zu erfassen. Dabei entdeckten sie eine Sensation: Die als stark gefährdet geltende Bechsteinfledermaus ist im Wermsdorfer Wald heimisch. Seit Tiere nach Netzfängen mit Sendern ausgestattet wurden, konnten Kolonien mithilfe des Batcorders, einem Gerät, das Fledermausrufe aufzeichnet, aufgespürt werden.

Marco Roßner führt die Forstvertreter zu Quartierbäumen. Quelle: Jana Brechlin

Zwei Arten in einem Baum

So wie in jenem Baum im Streitbachtal. „Der Sender hat sich bewegt, das Tier kam aber nicht raus“, erzählt Marco Roßner. Die Lösung: Eine zweite Baumhöhle, deutlich über der ersten, die von Bechsteinfledermäusen bewohnt und zunächst unentdeckt geblieben war. „Dass es zwei Arten – unten das Braune Langohr und oben die Bechsteinfledermaus – in einem Baum gibt, ist schon sehr ungewöhnlich.“

Die stark gefährdete Bechsteinfledermaus konnte im Wermsdorfer Wald nachgewiesen werden. Quelle: Marco Roßner, Fledermaus-Fachbüro „hochfrequent“

Seltene Arten beheimatet

Doch offenbar ist im Wermsdorfer Wald mehr möglich als zunächst angenommen. Seit Beginn des Projektes haben die Forscher 16 von 22 in Sachsen bekannten Fledermausarten vor Ort nachgewiesen, darunter Besonderheiten wie die Bechstein- und die Nymphenfledermaus.

Schutzmaßnahmen im Wald

Jetzt tauschten sich Experten und Vertreter des Forstbezirkes Leipzig über Ergebnisse und mögliche Schutzmaßnahmen aus. „Fledermäuse brauchen Totholz und alte Bäume mit vielen Höhlen als Lebensraum. Deshalb sind zum Beispiel die Eichen- und Buchenwälder im östlichen Wermsdorfer Wald von besonderer Bedeutung“, sagte Forstdirektor Andreas Padberg. Es sei eine Herausforderung, Forstwirtschaft und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. „Deshalb weisen wir Flächen ohne Nutzung aus, um solche Bestände gezielt zu erhalten.“ Knapp 900 Hektar Landeswald seien das insgesamt im Gebiet des Forstbezirkes.

Lebensraum geht verloren

Dennoch wandele sich auch hier der Wald. Bei Stürmen zum Beispiel seien alte Bäume besonders anfällig. „Man muss damit leben, dass dann auch Quartiere verloren gehen – obwohl man nicht eingreift“, räumte Marco Roßner ein. Ein strukturreicher Laubwald biete grundsätzlich gute Voraussetzungen, damit die geschickten Flieger auch weiter heimisch sind.

Von Jana Brechlin