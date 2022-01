Fliegerclub Oschatz plant Kunstflugmeisterschaften im Sommer

Oschatz

Hoch hinaus wollen die Mitglieder des Oschatzer Fliegerclubs im kommenden Sommer. Dann sollen, so ist es bereits im Veranstaltungskalender der Oschatzer Freizeitstätten GmbH vermerkt, die Deutschen Meisterschaften im Segelkunstflug in Oschatz stattfinden. Anvisiert ist dafür der Zeitraum vom 25. Juli bis zum 5. August 2022 auf dem Flugplatz zwischen Ortseingang und Fliegerhorst. „Die Initiative dafür ging von den jüngeren Mitgliedern in unseren Reihen aus. Ich freue mich, dass sie sich hier einbringen und sich an etwas Neues wagen“, sagt der Vereinsvorsitzende Roland Marsch auf Nachfrage.

Ins Detail gehen kann er noch nicht, denn alles Wesentliche zu diesem Wettbewerb werde demnächst in einer Vorstandssitzung besprochen – und dann angeschoben. „Wir wollen nach vorn blicken und damit zum Gelingen des Jahres beizutragen. Wir hoffen auf bessere Möglichkeiten für Termine dieser Art im Sommer und möchten den Oschatzern und ihren Gästen von außerhalb etwas Besonderes bieten. Die deutschen Segelflieger sind selbst genau so erpicht darauf, sich wieder zu vergleichen. Denn das war zwei Jahre lang nicht möglich“, so Marsch weiter.

Ihr täglicher Newsletter aus Oschatz Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Oschatz direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die nationalen Meisterschaften im Segelkunstflug habe es zuletzt im Jahr 2019 gegeben. „Das stellt uns neben aller Organisation mit eventuellen Auflagen vor die Herausforderung, dass potenzielle Teilnehmer keine Wettkampfroutine haben“, so der Vereinschef. Die relativ lange Zeitspanne des Sportereignisses über zwei Wochen hinweg begründet Roland Marsch zum einen damit, dass die Flieger von der Witterung abhängig sind („Schlechtwettertage werden da gleich mit eingepreist“), zum anderen damit, dass neben den Wertungsflügen auch Showflüge im Programmablauf vorgesehen werden. Im Anschluss an den Leistungsvergleich soll das traditionelle Fliegerfest des Vereins stattfinden.

Von Christian Kunze