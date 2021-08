Wermsdorf

Normalerweise sorgen die „Sommertöne“ zu Beginn der warmen Jahreszeit für Musik in der Region. In diesem Jahr wird das von der Sparkasse Leipzig präsentierte Festival zu einer Konzertreihe im Spätsommer. Ein Gastspiel wird es dazu auch wieder in Wermsdorf geben: Am Sonntag, dem 22. August, gastiert das Blockflötenensemble Flautando aus Köln im Ovalsaal von Schloss Hubertusburg.

Im Interview gibt Susanne Hochscheid (r.) einen Ausblick auf das Konzert in Wermsdorf. Quelle: Christina Feldhoff Fotografie

Im Interview gibt Flötistin Susanne Hochscheid einen Ausblick auf den Auftritt, verrät was sie im vergangenen Jahr ohne Live-Musik gemacht hat und was an ihrem Instrument so faszinierend ist.

Der Auftritt in Wermsdorf wird das erste Live-Konzert nach langer Pause sein. Wie fühlt sich das an?

Unsere Vorfreude ist riesig. Es fühlt sich tatsächlich wie ein Neuanfang an und das ist sehr schön. Wir haben zwar im Februar ein Streaming-Konzert gegeben, aber so richtig vor Publikum zu spielen – das ist schon recht lange her.

Wie haben Sie diese Zeit des Lockdowns überbrückt?

Als Freiberufler sind wir es gewohnt, dass man in einem Monat sechs- oder siebenmal unterwegs ist und dann wieder ein paar Wochen zuhause bleibt. Es gibt immer Projekte in der Schublade, die man sich vornimmt, wenn Zeit dafür ist und die hatten wir nun. Außerdem dauert es, die vielen Instrumente zu warten. Die Blockflöten sind ja aus Holz, das ist ein lebendiges Material, das gespielt und gewartet werden muss. Zudem fiel in diese Zeit unser 30-jähriges Jubiläum, und auch wenn es kein Konzert geben konnte, haben wir immerhin virtuell gefeiert mit Videos und Beiträgen in den sozialen Medien.

Sie spielen bereits sehr lange zusammen. Wie wichtig ist dann noch das gemeinsame Üben oder verstehen Sie sich mittlerweile blind?

Wir kennen uns natürlich sehr, sehr gut und sind völlig aufeinander eingespielt. Trotzdem muss geprobt werden, vor allem, wenn es um neue Stücke geht. Wir haben auch Zoom-Konferenzen durchgeführt, um uns abzustimmen und Auftritte zu planen. Dabei ist das weiter schwierig, weil wir nicht wissen, was im Herbst oder Winter dann auch wirklich stattfinden kann. Man sitzt immer vorne auf der Stuhlkante, weil man den Moment nicht verpassen will, an dem es wieder losgeht. Schon dass Proben wieder möglich wurden, war toll. Denn gemeinsam Klänge zu produzieren, ist mit nichts zu vergleichen.

Ihr Programm für den Auftritt im Schloss Hubertusburg heißt „Heimat“. Was hat es damit auf sich?

Das Programm ist nicht neu, hat mittlerweile aber eine neue Bedeutung bekommen. Uns haben die Worte „Freundschaft, das ist wie Heimat“ von Kurt Tucholsky inspiriert, um zu schauen, was ist für uns eigentlich Heimat. Wir waren in den zurückliegenden Monaten alle viel daheim und auf unser Zuhause zurückgeworfen. Aber Heimat ist viel mehr, das können bestimmte Menschen, ein Beruf oder Hobby sein – das ist für jeden etwas anderes. Es lohnt sich, darüber nachzudenken.

Was bedeutet Ihnen der Begriff Heimat?

Ganz klar: Heimat ist für uns, auf der Bühne zu stehen und ein Publikum zu haben. Und es ist bestimmte Musik. Wir spielen im Programm zum Beispiel ein Stück von Bach. Das ist ein Komponist, bei dem wir uns alle sehr zuhause fühlen.

Worauf können sich die Zuhörer in Wermsdorf noch freuen?

Es gibt Musik aus verschiedenen Ländern, darunter Folklore aus der Türkei, aus Dänemark oder alte englische Stücke. Und wir moderieren unsere Programme selbst, man erfährt also auch dazwischen etwas. Ich hab schon in der Vorbereitung festgestellt, dass dabei die Erfahrungen der vergangenen anderthalb Jahre eine Rolle spielen: Ich kann nach dieser Zeit nicht das gleiche sagen wie zuvor.

Sie spielen über 40 Blockflöten. Heißt das, die Instrumente werden ständig gewechselt?

Ja, auf jeden Fall nach jedem Stück, manchmal auch zwischendrin. Man muss sich unser Ensemble wie eine große Orgel vorstellen mit vielen Registern und Klangfarben. Manchmal ist Musik dunkel und warm, manchmal sind die Töne dagegen hell. Je nachdem welche Musik wir spielen, wählen wir die Instrumente aus – das reicht von der kleinen Sopran- bis zur großen Bassblockflöte.

Die Blockflöte gilt oft als Einsteiger-Instrument, ehe ein Kind dann auf etwas „richtiges“ umsteigt. Tut man dem Instrument damit Unrecht?

Das kennen wir gut. Viele Menschen scheinen ein regelrechtes Blockflöten-Trauma zu haben, weil sie in ihrer Kindheit damit gequält wurden, darauf etwas spielen zu müssen. Aber man tut ihr Unrecht, die Blockflöte darauf zu reduzieren. Immerhin ist es eines der ältesten und vielseitigsten Instrumente der Welt mit einer großen Instrumentenfamilie. Sie haben alle den namensgebenden Block zur Tonerzeugung, egal ob sie 20 Zentimeter klein oder zwei Meter groß sind. Dadurch ist ein ganz wunderbarer, vielfältiger Klang möglich.

Das Konzert „Heimat“ von Flautando in Wermsdorf am 22. August beginnt um 16 Uhr im Ovalsaal. Karten gibt es nur online und unter der Telefonnummer: 0341 99187152.

Von Jana Brechlin