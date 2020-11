Florian Tannhäuser aus Borna hat eine Alternative zu Fußball im partiellen Lockdown

Borna

Schule ja, Sport nein: Der zweite Lockdown im November fällt für die meisten Jugendlichen zwar nicht so hart aus wie der im Frühjahr. Allerdings haben die Jugendlichen in den bevorstehenden grauen Tagen kaum noch Freizeitmöglichkeiten – oder wenigstens nicht die, die Vereine und andere geschlossene oder zwangsweise untätige Institutionen bieten. Da ist es gut, wenn man sich Beschäftigung sucht.

Florian Tannhäuser aus Borna kickt normalerweise in der C-Jugend des Sportvereins in seinem Heimatort. Das regelmäßige Training findet nicht statt, allein trainieren ist erstens langweilig und zweitens in der Neubauwohnung direkt am Sportplatz, die er mit seiner Mutter bewohnt, so gut wie nicht möglich. Was also tun? Um seine Kondition zu behalten, geht Florian joggen, regelmäßig zwei Kilometer, bis in das benachbarte Schönnewitz und zurück. Und dann?

Freude für Andere

Schon im ersten Lockdown entdeckten Florian und seine Mutter die Lego-Sammlung neu für sich. Etwa 30 Bausätze der bunten Plastiksteinchen hat der 13-Jährige noch aus Kindertagen zu Hause. Und zugegeben, für das meiste, was da noch in Kartons und Regalen wartet, zusammengesetzt zu werden, ist er auch schon zu alt. Das hindert ihn aber nicht daran, trotzdem fleißig ans Werk zu gehen – und dabei auch ein wenig in Erinnerungen an früher zu schwelgen.

Die kleinen Männlein sind Bestandteil zahlreicher Lego-Bausätze. Quelle: Christian Kunze

Helikopter, Raumschiffe, Züge und andere Fortbewegungsmittel gehören ebenso zur Sammlung des jungen Bornaers wie Burgen, die obligatorischen gelben Männlein und Gebäude, die bisweilen von Tieren bevölkert sind. Diese Mischung, dieses breite Spektrum, brachte seine Mutter auf eine Idee – natürlich kann man das Spielzeug zusammensetzen und sich daran erfreuen, es , sobald dies wieder möglich ist, auf Flohmärkten anbieten. Aber noch mehr Erfolg verspricht da der Verkauf im Internetauktionshaus „ ebay“. Dort tummeln sich bisweilen Fans und Liebhaber der Bausätze oder Eltern auf der Suche nach Spielzeug für ihre Kinder.

Vorfreude auf Frankreich

Mit dem gesammelten Geld wissen Mutter und Sohn auch schon etwas anzufangen. „Das wird gespart, für den nächsten Urlaub“, sagt Florian. Das Ziel soll dann Frankreich sein. Noch ist das Zukunftsmusik und mit einem Fragezeichen versehen, aber eines steht für die beiden fest: Diese gemeinsame Reise wollen sie sich bei allem Ärger mit Corona nicht vermiesen lassen.

Auf dem Fußboden im Wohnzimmer liegt derzeit die bunte Lego-Welt. Quelle: Christian Kunze

Mutter Ulrike schaut beim Legosteine zusammensetzen ihres Sohnes zu und hilft auch einmal mit, denn auch für sie ist die Absage diverser Aktivitäten und Veranstaltung mit Verlusten verbunden. Als Nachwuchstrainerin des SV Borna organisierte sie in diesem Jahr zwar einen Saisonabschluss, von regulärem Spielbetrieb kann aber keine Rede sein. Auch die in diesem Jahr angesetzte Vorstandswahl des Sportvereins muss durch Corona nun erneut verschoben werden. Dies hat vielleicht den Vorteil, das sich in der Zwischenzeit jemand findet, der den Vorsitz übernehmen will. Die Nachfolge des bisherigen Oberhaupts Roland Hammers ist nämlich noch ungeklärt.

