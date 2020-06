Flugzeug-Hangar im Oschatzer Fliegerhorst unter Strom

Oschatz/Fliegerhorst

Mit seinen Psychothrillern versetzt Bestseller-Autor Sebastian Fitzek regelmäßig ein Millionen-Publikum in Angst und Schrecken. Doch bei einer Lesung im Oschatzer Flugzeug-Hangar im Dezember 2013 gruselte es selbst den „Thriller-König“. Fitzek zeigte sich von der düsteren Atmosphäre dieses riesigen Bauwerkes beeindruckt.

Sebastian Fitzek 2013 am Oschatzer Flugzeug-Hangar. Foto: Sven Bartsch Quelle: Sven Bartsch

Der Hangar mit einer Deckenhöhe von 18 Metern im mittleren Teil und einer Grundfläche von über 4000 Quadratmetern liegt am Ende der Otto-Lilienthal-Straße und gehört zum ehemaligen Fliegerhorst, mit dessen Bau 1935 als Ausbildungsplatz der deutschen Luftwaffe begonnen wurde. Die heute noch vorhandene Flugzeughalle wurde 1943 gebaut. Hier fand die Endmontage von Flugzeugen der Firma Junkers statt.

Abschussfahrzeuge für Atomraketen des Typs SS 22

Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte eine sowjetische Garnison von 1947 bis 1991 den Flugplatz, auch Raketentruppen waren hier stationiert. Als die Russen abgezogen waren, kursierten dann Gerüchte, dass im Hangar auch Nuklearsprengköpfe für sowjetische Atomraketen SS 22 gelagert wurden. Tatsächlich waren im Oschatzer Fliegerhorst nach Erkenntnissen des Historikers Matthias Uhl acht bis zwölf Abschussfahrzeuge für Atomraketen des Typs SS 22 stationiert – Nuklearsprengköpfe wurden hier jedoch nicht gelagert.

Nutzung als Paintball-Halle

Nach jahrelangem Leerstand wird der Hangar seit 2002 als Paintball-Halle genutzt. Ein Spiel, bei dem sich die Teilnehmer gegenseitig mit Farbkugeln beschießen. Der morbide Charme der Flugzeughalle passt zu dieser Sportart. Paintball soll bleiben, aber ansonsten soll alles anders werden. Das haben sich die neuen Eigentümer des 2,4 Hektar großen Areals vorgenommen – und sie haben damit sichtbar begonnen.

Die neuen Eigentümer des Hangars im Oschatzer Fliegerhorst: Thomas Steingruben (l.) und Hubert Freudlsperger. Quelle: Frank Hörügel

Im vergangenen Jahr erwarb die SF Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Bruckmühl bei München die Immobilie vom damaligen Eigentümer – einer Gesellschaft aus Leipzig. „Wir kaufen Industriebrachen und entwickeln sie“, beschreibt Hubert Freudlsperger das Unternehmensziel. Er und Thomas Steingruben sind Gesellschafter der SF Vermögensverwaltung, die unter anderem auch das Gelände des früheren Aluminiumguss- und Heizkesselwerkes in Zerbst ( Sachsen-Anhalt) vermarktet.

Photovoltaik-Anlagen auf dem Hangar Oschatz Quelle: SF Vermögensverwaltung GmbH

Das Dach des Hangars im Oschatzer Fliegerhorst haben die neuen Eigentümer bereits erneuern lassen und hier eine 4300 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage errichtet, die mit einer Stromerzeugung von 750 Kilowattstunden bereits am Netz ist. In der nächsten Woche soll dann noch eine zweite, 3000 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der benachbarten Garagen mit einer Stromerzeugung von 650 Kilowattstunden ans Netz gehen.

Die großen Garagen am Hangar Oschatz sollen vermietet werden. Quelle: SF Vermögensverwaltung GmbH

Doch nicht nur mit Strom wollen die Bayern Geld verdienen. Nach Angaben von Thomas Steingruben sollen alle 24 Garagen (je 115 Quadratmeter groß) neben dem Hangar in Stand gesetzt und vermietet werden, die ersten sind schon mit neuen Toren ausgestattet worden. „Die Garagen sind als Lager oder für Leute interessant, die hier ihre Wohnmobile, Boote oder Oldtimer sicher unterstellen wollen“, sagt Steingruben. 14 Garagen sind bereits vermietet, zehn noch frei. Im Hangar selbst sind noch zwei große Lagerräume zu vermieten. Und sobald die Freiflächen beräumt sind, sollen die auch als Lager vermarktet werden.

Anderthalb Kilometer langer Zaun

Angst vor ungebetenen Gästen, die in der Vergangenheit in den Garagen und Nebenräumen des Hangars massiv Müll abgelagert oder auch mit Brandstiftung die Oschatzer Feuerwehr in Trab gehalten haben, brauchen die neuen Mieter nicht haben. Die SF Vermögensverwaltung hat um das Gelände einen anderthalb Kilometer langen Zaun ziehen und eine Videoüberwachung installieren lassen.

Hangar steht unter Denkmalschutz

Eine grundlegende Sanierung des Hangars steht derzeit nicht auf dem Programm der neuen Eigentümer. Beispielsweise müssten die riesigen Tore der ehemaligen Flugzeughalle erneuert werden. Der Hangar steht unter Denkmalschutz, was Thomas Steingruben aber Hoffnung macht. „Vielleicht bekommen wir da ja Fördermittel“, sagt er.

