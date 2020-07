Förderbescheid für Wermsdorfer Feuerwehr

Wermsdorf

Die eierlegende Wollmilchsau ist ein Mythos und wird immer dann bemüht, wenn klargemacht werden soll, dass man nicht alles haben kann. So gesehen gibt es dieses Wundertier nicht. In Wermsdorf aber ist man offenbar nah dran.

Nordsachsen fördert Kauf

„Das wird die eierlegende Wollmilchsau“, hat der stellvertretende Wehrleiter Peter Rudolph mit Blick auf das gewünschte neue Löschfahrzeug erklärt. Dafür hatte der 2. Beigeordnete des Landkreises Jens Kabisch am Donnerstag vor Ort den Förderbescheid überreicht. 272 000 Euro reicht Nordsachsen aus Mitteln des Freistaates weiter und übernimmt damit einen gewichtigen Anteil am Kauf des neuen Fahrzeuges.

Sammelbestellung für sechs Kommunen

Insgesamt sechs Kommunen im Kreis haben sich auf ein baugleiches Modell verständigt, das nun als Sammelbestellung gekauft werden soll. Damit sicherten sich neben Wermsdorf auch Schkeuditz, Rackwitz, Bad Düben, Belgern-Schildau und Wiedemar einen 20 Prozent höheren Zuschuss im Rahmen einer Festbetragsförderung. „Wenn es solche Möglichkeiten gibt, nutzen wir das gern“, sagte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU). Dabei habe es unter Federführung der Wermsdorfer Hauptamtsleiterin Katja Hannß mehrere Beratungen gegeben, um alle Wünsche der Wehren auf einem Fahrzeug zu vereinen.

Verschiedene Ansprüche

„Die Ansprüche sind durchaus unterschiedlich. Wehren wie Schkeuditz zum Beispiel haben die Autobahn in ihrem Gebiet, wir dagegen haben viel Wald – das muss man alles bei der Ausstattung berücksichtigen“, beschrieb der stellvertretende Wermsdorfer Wehrleiter Peter Rudolph. Letztlich habe man beim Versuch, alle Ansprüche unter einen Hut zu bekommen, Kompromisse machen müssen.

Fahrzeug ist Alleskönner

Doch mit dem Ergebnis könne man sehr gut leben: Das HLF 20 – HLF steht für Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug – ist ein Löschfahrzeug mit 2000-Liter-Tank, umfangreicher Ausstattung und neun Plätzen für Kameraden. Also fast die eierlegende Wollmilchsau, befand Rudolph: „Damit sind alle zufrieden“, versicherte er.

„Das ist ein Alleskönner und das am flexibelsten einsetzbare Fahrzeug“, lobte Jens Kabisch die Auswahl der Wehren. Dies sei die größte Sammelbestellung des Kreises bislang, machte er deutlich und erinnerte auch, woher das Geld dafür kommt, denn ohne den Freistaat seien diese Investitionen nicht möglich, unterstrich der Beigeordnete.

Hoffen auf gute Konditionen

Unterdessen hoffen die Kommunen auf einen ganz praktischen Effekt durch die Sammelbestellung. „Wir setzen darauf, dass wir dadurch bei der Ausschreibung auch bessere Ergebnisse erzielen als bei sechs einzelnen Bestellungen“, so Matthias Müller.

90 Mitglieder in Wermsdorfer Wehr

Die gut 90 Mitglieder der Feuerwehr Wermsdorf jedenfalls freuen sich auf das neue Fahrzeug – auch wenn sie darauf noch eine Weile warten müssen. „Die Hersteller haben derzeit gut zu tun, 18 Monate Bauzeit sind mittlerweile normal“, wusste Michael Jenetzky von der Wehr.

Viele der nach der Wende angeschafften Löschfahrzeuge, die teils 25 Jahre und älter sind, müssen nach und nach ersetzt werden, sagte Bürgermeister Matthias Müller. „2008 war in der Gemeinde das letzte Löschfahrzeug angeschafft worden. Da kommt in den nächsten Jahren einiges auf uns zu.“ Das neue HLF 20 soll das bisher in Wermsdorf eingesetzte und in die Jahre gekommene Fahrzeug ersetzen.

Von Jana Brechlin