Förderverein Landesgartenschau Oschatz bereitet Großereignis 2021 vor

Oschatz

Die Erdmännchen aus dem benachbarten O-Schatz-Park mussten dann doch nicht ran und graben helfen. Am letzten Junitag ist eigentlich keine Pflanzsaison, der Boden unter dem Stadtsteg war dementsprechend knochentrocken.

„Baum des Jahres“ ist heimisch gewordener Amerikaimport

Weil in diesem Jahr alles etwas anders ist, musste die für Mai geplante traditionelle „Baum des Jahres“-Pflanzung des Fördervereins Sächsische Landesgartenschau Oschatz 2006 in den Sommer weichen. „Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte der Vereinsvorsitzende Frank Kupfer, der sich mit anderen Mitstreitern ins Zeug legte, um die zum Baum gehörende Stele zu versenken – ganz ohne Hilfe aus dem Tiergehege, wie in der Runde gescherzt wurde.

Die Stele stellt den Baum des Jahres 2020 dahinter vor: eine Robinie. Die Art kam, wie Kupfer erklärte, erst im 17. Jahrhundert als nordamerikanischer Passagier nach Europa. „Mittlerweile ist es eine einheimische Baumart, sie wird bis zu 150 Jahre alt, also wir haben hier etwas für die Zukunft getan – wenn der Baum stehen bleibt.“

Jahresversammlung im Oschatzer „O“

Im Anschluss traf sich der Verein zu seiner turnusmäßigen Jahreshauptversammlung, um Bilanz zu ziehen im „O“ nebenan. Dabei konnte Kupfer die Nachricht verkünden, dass sich die Mitgliederzahl im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert habe.

Es gab eine Handvoll Eintritte und Austritte, zur Zeit gehören 80 Männer und Frauen dem Verein an. Wahlen des Vorstandes fanden nicht statt. Lediglich der Kassenprüfer musste laut Satzung neu bestimmt werden. Auch hier gab es keine Veränderungen. Das Amt hat nach wie vor der Zschöllauer Günter Staffe inne.

Rund 20 Mitglieder waren anwesend – was einer deutlichen Steigerung zu vergangenen Jahren entspricht. Ob dies nun dem schönen Wetter, der Kombination zweier Anlässe oder doch Corona geschuldet war, wollte Kupfer nicht beurteilen.

Coronapause macht Lust auf’s Gärtnern – und die Kleine Gartenschau

Erfreulich sei auf jeden Fall, dass bei vielen Oschatzern durch die unfreiwillige Zeit zu Hause das Bewusstsein zum Grün auf dem eigenen Grundstück und der Umwelt allgemein gewachsen sei. „Ideale Voraussetzungen also für die dritte Kleine Gartenschau, die wir 2021 gemeinsam mit der Stadtverwaltung, der Oschatzer Freizeitstätten GmbH, der Lebenshilfe Regionalvereinigung Oschatz und etlichen weiteren Partnern stemmen möchten“, so der Vorsitzende.

Unlängst besiegelten die vier Partner eine Kooperationsvereinbarung für das grüne Großereignis im kommenden Jahr. „Wir gehen davon aus, dass viele Menschen um so emsiger dabei sind, sich gerne und stark an der Vorbereitung beteiligen, da durch die Umstände in diesem Jahr nur sehr begrenzte Veranstaltungsmöglichkeiten gegeben sind“, so Kupfer.

Einen regen Austausch gibt es zudem mit den Verantwortlichen der Stadt Torgau, die 2022 die nächste reguläre „große“ Landesgartenschau ausrichten und auf die Erfahrungen der Oschatzer setzen könnten, so Kupfer.

Vorbereitungen für 2021 laufen

Hauptaugenmerk des Vereins sei es, die Stadt selbst und das Veranstaltungsareal schon jetzt herauszuputzen. „Der O-Schatz-Park liegt uns da besonders am Herzen, gemeinsam mit den Akteuren der Lebenshilfe sollen hier Akzente gesetzt werden.“ Geschehen sei dies bereits in den zurückliegenden Monaten mit der Pflanzung von 115 Rosen im vertikalen Garten. Weitere Pflanzungen könnten folgen.

„Wir sparen im Fünf-Jahres-Turnus entsprechend des Rhythmus der Kleinen Gartenschauen Geld zweckgebunden an. In diesem Jahr sind das schon 9000 Euro“, so Kupfer. Er würde sich freuen, wenn die durch Spenden auf runde 10.000 Euro wachsen.

Standortkarte der „Bäume des Jahres“ geplant

Investiert wurde zuletzt in den Heckenschnitt, ein weiteres Vorhaben könnten die Wegweiser im Park sein, die an manchen Stellen bereits ausbesserungswürdig seien. Ebenfalls auf der Agenda haben die Mitglieder die Kartierung aller Standorte der „Bäume des Jahres“, die in den vergangenen Jahren im Stadtgebiet in die Erde kamen.

Dieses Projekt könne sowohl analog als auch digital umgesetzt werden, ist aber, wie so vieles, in den vergangenen Wochen ein wenig langsamer voran gekommen als geplant. Kupfer könne sich vorstellen, hier das Thomas-Mann-Gymnasium und dessen natur- und heimatkundlich interessierte Schüler einzubinden.

Von Manuel Niemann und Christian Kunze