Förderverein Wermsdorfer Schulen zieht Bilanz

Der Förderverein Wermsdorfer Schulen sucht neue Ideen für den jährlich stattfindenden Adventsmarkt im Alten Jagdschloss. Einen entsprechenden Aufruf richtete die Vorsitzende Claudia Simon-Lehmann zur jüngsten Mitgliederversammlung an die Anwesenden. Der Schlossadvent hat schon mehrere Jahre Tradition, der Verein ist bei der Durchführung federführend. „Der Markt ist unser Aushängeschild, unser Zugpferd, dank dieser Veranstaltung können wir den Schulen unserer Gemeinde vieles ermöglichen“, so die Vorsitzende. Zum Gelingen tragen Jahr um Jahr weitere Partner bei. Auf diese wolle man keinesfalls verzichten. Gleichwohl sei es wichtig, neue Impulse zu setzen.

Der Förderverein bereicherte im vergangenen Jahr die Aktivitäten der Grundschulen in Calbitz und Wermsdorf und der Oberschule in Wermsdorf auf vielfältige Weise. Neben den obligatorischen Veranstaltungen wie dem Sportfest und eben dem Adventsmarkt nannte Claudia Simon-Lehmann die Teilnahme von Vereinsmitgliedern an der Schulkonferenz als informatives Novum. Erfreulich sei, dass die Zahl der Mitglieder gesteigert werden konnte: sieben neue Mitglieder stehen einem Austritt gegenüber. Zum Jahreswechsel 2019/2020 zählte der Verein 104 Mitglieder. Schatzmeisterin Karina Arndt erklärte, dass es keine säumigen Beitragszahler gibt.

Die Eröffnung der neuen Grundschule in Wermsdorf war ein Meilenstein im vergangenen Jahr. Quelle: Jana Brechlin

Die Beteiligung am Tag der offenen Tür in der Oberschule und beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Wermsdorf konnte zur Mitgliederwerbung und Information über das Vereinsanliegen genutzt werden. Dank zahlreicher Spenden, der Beiträge und weiterer Einnahmen konnten auch vergangenes Jahr die Zuwendungen an alle drei Bildungseinrichtungen fließen: 750 Euro pro Schule und noch einmal jeweils drei Euro pro Schüler in jedem Haus. Willkommenspräsente für die Schulanfänger, Projekte, Ausflüge, Geschenke für Auszeichnungen besonders erfolgreicher, engagierter und talentierter Schüler – all das wurde mit Unterstützung des Vereins ermöglicht, sowie die Berufsorientierung der Oberschule.

Diskutiert wurde zudem die Frage, ob trotz der wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr Sponsorenbriefe an Unternehmen geschickt werden sollen. Vereinsmitglied und Unternehmer Hartmut Bruder sprach sich dafür aus, die Firmen wie gewohnt anzuschreiben, weil man nicht abschätzen könne, wie sehr jeder Einzelne betroffen sei.

Von Christian Kunze