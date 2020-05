Förderverein sorgt für Abwechslung in der Oschatzer Collm-Klinik

Oschatz

Der Aufenthalt im Krankenhaus ist nicht angenehm. Kulturelle Veranstaltungen innerhalb des Klinikalltags können da eine willkommene Abwechslung sein. Mit diesen und anderen Aktionen beschäftigt sich in Oschatz ein Förderverein für das Krankenhaus. Die Männer und Frauen schaffen damit allerdings nicht nur ein Angebot für die Patienten der Collm-Klinik, sondern auch für die interessierte Öffentlichkeit und Besucher.

Klinikalltag versüßen

Seit der Gründung des Vereins durch den ehemaligen Chefarzt des Klinikums, Dr. priv. doz. Peter Friedrich, ist nicht nur die Mitgliederzahl von anfangs knapp 30 auf inzwischen fast 90 angewachsen. Auch der Charakter der Veranstaltungen hat sich verändert. So steht nicht nur die Beschleunigung des Genesungs- und Heilungsprozesses der Patienten im Fokus. Auch Angehörige und nicht mit der Klinik in Beziehung stehende Menschen zählen zu den Besuchern. Aktuell musste jedoch das Frühlings- und Sommerkonzert wegen der Corona-Auflagen abgesagt werden, Mitgliederversammlungen sind in die zweite Jahreshälfte, der Vortrag mit Kräuterhexe Grit Nietzsche auf den 23. September verlegt. „Das Herbstkonzert planen wir zur Zeit und hoffen, es durchführen zu dürfen“, so Vorsitzender Stefan Schurich.

Die Plätzchen-Geschenke zum Weihnachtsfest sind beliebt. Quelle: Archiv

Die Information und Bereicherung im Alltag der Genesenden mit Vorträgen, Konzerten, Informationsabenden und dergleichen gehört ebenso zu den Aktivitäten wie die Geschenke in der Weihnachtszeit – in Form von Plätzchenbeuteln, die um den Heiligen Abend herum verteilt werden, um den Aufenthalt zu dieser Zeit zu „versüßen“. Zu einer Tradition etabliert hat sich darüber hinaus die Ausrichtung der Weihnachtsfeier für die Kinder und Enkelkinder der Klinikmitarbeiter – eine Geste, die zeigt, das auch das Personal der Klinik vom Förderverein nicht vergessen wird.

Soziale Medien stärker nutzen

Die Mitglieder, allen voran der Vorstand, sind stets auf der Suche nach weiteren Mitstreitern und Helfern. Denn, so Vorsitzender Stefan Schurich, mit jedem neuen Kopf in den Reihen der Ehrenamtlichen wachsen das Potenzial und die Ideenvielfalt für Veranstaltungen und Aktionen. Besonders engagiert zeigen sich die beiden Jüngsten, Dominique Helwig und Maria Gutsche im Vorstand. „Natürlich muss jeder Vorschlag auch auf seine Umsetzbarkeit geprüft werden. „Als besonders erwiesen haben sich die Konzerte des Musikvereins Lampertswalde, dessen Auftritte Benefizcharakter haben – keine Selbstverständlichkeit“, betont der Vorsitzende. Auch die Jahnataler und die Kemmlitzer Blasmusikanten spielen regelmäßig in der Klinik.

Der Musikverein Lampertswalde beim Konzert in der Collm-Klinik. Quelle: Archiv

Neben der Kooperation mit weiteren regionalen Vereinen, Künstlern, Dienstleistern und anderen Partnern hat sich in den zurückliegenden Jahren eine besonders intensive Zusammenarbeit mit dem Team der Palliativ-Station entwickelt – ein Umstand, den der Förderverein nicht mehr missen möchte. Nachholbedarf sehen die Mitglieder bei der Präsenz in den sozialen Medien. Der Facebookauftritt will gepflegt und aktualisiert werden, auch dafür bedarf es weiterer geeigneter personeller Unterstützung.

Weitere Informationen, Mitgliedsanträge und mehr zum Verein finden Sie im Internet auf der Seite www.collm-klinik-oschatz.de

Von Christian Kunze