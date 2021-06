Förster errichten bei Reudnitz eine Puppenstube für den Hirschkäfer

Reudnitz

Am Rande des Heidedorfes waren Mitarbeiter des Sachsenforsts in dieser Woche mit ungewöhnlichen Bauarbeiten beschäftigt. Markus Göllnitz und Andreas Schaller stellen 40 bis 50 Zentimeter dicke und bis zu einem Meter lange Teile alter Eichenstämme in mehreren sich umschließenden Ringen hochkant auf. Am Untergrund dieses „Holzkreises“ haben sie den Waldboden mit Sägemehl abgedeckt. Mit diesem Material füllen sie auch die Fugen zwischen den Stammstücken. Am Ende wird das Bauwerk wieder mit Erde verfüllt, so dass nur noch 30 bis 40 Zentimeter der Holzstücke sichtbar sind.

Larven finden ideale Bedingungen vor

Den Waldarbeitern und dem Reudnitzer Revierförster Robert Sohre geht es dabei nicht darum, einen neue Bauart für Picknickplätze in der Dahlener Heide zu testen oder eine andere Touristenattraktion zu schaffen. Bei diesem Bauwerk handelt es sich um eine so genannte Hirschkäferwiege. Sie soll den Larven dieser Art ideale Voraussetzungen zum Heranwachsen geben. Manchem Anwohner oder häufigen Gast der Dahlener Heide wird vielleicht nicht bewusst sein, dass der Hirschkäfer dieser Hilfe bedarf. Immerhin gehört die Heide zu jenen Gebieten in Sachsen, in denen der Hirschkäfer noch vorkommt.

Hirschkäfer ist auf dem Rückzug

Landesweit ist die Art, die bis weit ins 19. Jahrhundert häufig beobachtet werden konnte, seit etwa 130 Jahren auf dem Rückzug. Bereits 1935 wurde der Hirschkäfer als eine der ersten Käferarten überhaupt unter Schutz gestellt. Um sein Vorkommen in der Dahlener Heide zu sichern, sind nach Ansicht von Robert Sohre einige Anstrengungen nötig.

„Von den Hirschkäfern bevorzugte Orte für die Nahrungsaufnahme und Paarung sowie die Ablage der Eier und damit die Entwicklung der Larven sind Alteichen“, erläutert der Revierleiter. Das könnten ebenso absterbende Bäume wie Totholz sein. Die Weibchen graben sich 30 bis 50 Zentimeter, teils auch einen Meter tief in den Erdboden ein, um innerhalb von zwei Wochen in mehreren Schritten 50 bis 100 Eier abzulegen.

Larven ernähren sich von morschem Holz

Nach etwa zwei Wochen schlüpfen die Larven. Sie durchlaufen drei Stadien und häuten sich dabei zweimal. Sie siedeln bevorzugt in feuchten Bodenbereichen. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Larven zunächst von Humusteilchen, später von mehr oder weniger in Zersetzung befindlichem, morschen, feuchten und verpilzten Holz, welches sie allmählich in Mulm beziehungsweise Humus umsetzen. Dazu soll ihnen die in dieser Woche errichtete Hirschkäferwiege Gelegenheit bieten.

Alte Eiche findet neue Bestimmung

„Ein glücklicher Umstand war, dass die Straßenverwaltung des Landkreises sich an uns wandte, als sie nach Möglichkeiten der Entsorgung für eine Eiche sorgte, die sie nahe des Restaurants fällen ließ, um ihrer Verkehrssicherungspflicht nachzukommen“, erläutert Robert Sohre.

Der im vergangenen Winter gefällte, rund 300 Jahre alte Baum hatte im Sommer zuvor noch gegrünt. Er wurde nicht entsorgt, sondern in Längen zersägt, die für den Bau der Hirschkäferwiege geeignet sind. „Unser Problem im Revier ist, dass wir den Hirschkäfern zu wenig alte und absterbende Eichen zu bieten haben“, unterstreicht der Revierleiter.

Neben solchen wie dem jetzt umgesetzten Projekt geht man in Reudnitz, das Beispielrevier für eine integrative, naturgemäße Waldbewirtschaftung ist, ohnehin den Weg des Waldumbaus, hin zu mehr Laubbäumen. „Das in jetzt aufwachsende Eichen Hirschkäferlarven aufwachsen, erlebe ich nicht mehr“, betont er. Sie benötigen immerhin Stammdurchmesser von 40 und mehr Zentimetern. Wichtig sei jetzt, die gemeinsam mit Buchen heranwachsenden Eichen dort wo nötig, von deren Konkurrenz zu befreien. Ziel sei, Laubwaldbiotope in der Heide wieder miteinander zu verbinden, so dass auch die auf, mit oder von ihnen lebenden Arten wieder größere zusammenhängende Lebensräume vorfinden.

Von Axel Kaminski