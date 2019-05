Schmannewitz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bortewitz und Schmannewitz (Stadt Dahlen) wurde am Sonntagmittag eine 51 Jahre alte Autofahrerin verletzt. Die Frau war mit einem Ford kurz vor zwölf Uhr in Richtung Schmannewitz unterwegs, als sie in einer Kurve vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam, berichtete die Polizei. Der Ford prallte gegen einen Straßenbaum und blieb dann auf der Fahrerseite auf der Fahrbahn liegen. Die 51-Jährige wurde von eintreffenden Rettungskräften sofort medizinisch behandelt und zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15 000 Euro, so die Polizei weiter.

Von lvz