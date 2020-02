Forsthaus Collm: Eigentümerin will im Herbst erste Gäste begrüßen

Collm

Im Herbst 2018 hatte die Leipziger Restauratorin Birgit Mühler die Schlüssel für das alte Forsthaus übernommen. Bei einem ersten Besuch der OAZ im Januar 2019 war das Gebäude schon zum größten Teil entrümpelt. Nun haben die Räume im Erdgeschoss neue Fußböden. „Der alte Beton und die feuchten Ziegel sind raus. Wir haben den Boden rund 30 Zentimeter tief ausgehoben“, erzählt die Leipzigerin.

Außerdem habe man im vergangenen Jahr unter anderem die Holzverkleidung der Fassade ausgebessert. Dabei habe man wirklich nur ausgetauscht, was nicht mehr zu retten gewesen sei. Anschließend sei diese das Haus prägende Fläche drei Mal mit Holzteer gestrichen worden.

Bis zu drei Bagger im Hof

Da für die Reparatur des Daches sowieso ein Gerüst errichtet worden war, habe man auch noch die Fassade gereinigt, ebenso wie die Fenstergewände in den oberen Stockwerken. Dort habe auch einiges ergänzt werden müssen.

Zur Galerie Das Ziel, das Birgit Mühler vor einem Jahr formuliert hat, steht noch: Im Herbst 2020 möchte die Restauratorin die ersten Gäste im alten Collmer Forsthaus begrüßen. Der Gastraum ist mittlerweile schon gut zu erkennen, der Platz für den Tresen ist bereits markiert.

„Jetzt kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, aber hier standen zeitweise bis zu drei Bagger im Hof“, berichtet Birgit Mühler von der „Außenbaustelle“. Es habe viel Erde bewegt werden müssen, um die Kläranlage auf den geforderten Stand zu bringen und einen Fettabscheider einzubauen. Sie habe in dieser Zeit kaum Platz gefunden, um selbst am Haus zu arbeiten. Tatsächlich sei es aber auch mal gut, eine Woche nicht am Collmer Bauprojekt zu arbeiten, um sich dann wieder mit neuem Elan in die Aufgabe zu stürzen.

Fantastischer Blick zum Himmel

„Wir waren im vergangenen Jahr auch einfach so zum Grillen auf unserem Grundstück und haben hier schon gezeltet“, erzählt die Restauratorin. Im Vergleich zu Leipzig sei der Blick in den Sternenhimmel in Collm etwas ganz anderes: „Hier kann man sogar die Milchstraße erkennen“.

Erkennen kann man nun bereits die Konturen des Gastraumes im Erdgeschoss. Zwei Schornsteine habe man abgetragen und einen neu aufgemauert, zwei Zwischenwände entfernt und einen großen Stahlträger eingezogen, der nun die Last der darüberliegenden Geschosse auffängt. In der vergangenen Woche wurde in der Außenwand der künftigen Küche die Öffnung für ein Fenster gestemmt, während der Elektriker schon die Kanäle für die Kabel schlitzte und Bohrungen für die Schalter und Steckdosen setzte. Der Bereich, in dem der Tresen eingebaut werden soll, ist bereits markiert.

„Das letzte Aufbäumen des Drecks“, nannte Birgit Mühler die aktuelle Bauphase. Kein Vergleich mehr mit jenen Wochen, in denen man ständig Schutt geschaufelt hat. Jetzt sei jedenfalls absehbar, dass der Innenausbau in Kürze beginnen kann. „Die Technik muss komplett neu installiert werden. Die Leitungen und Rohre für Strom, Trink- und Abwasser liegen schon in den Räumen an“, betont die Restauratorin.

Tatsächlich sei das alte Forsthaus in Kürze wieder in einem nutzbaren Zustand. Man habe schon in einer zeitigen Phase der Sanierung mit der Lebensmittelaufsicht Kontakt gehabt. Das sei hilfreich gewesen. „Überhaupt denken hier viele mit, das ist gut“, betont Birgit Mühler. Deshalb könne sie mittlerweile darüber nachdenken, wie sie hier die Möbel aufstellen wird. An ihrem Zeitplan hat sich nichts geändert: Im Herbst möchte sie hier die ersten Gäste begrüßen.

Schöne Atmosphäre in Gaststube

Davon, dass die Gaststube ein schöner Treffpunkt wird, ist sie überzeugt. „Wir hatten im Dezember mithelfende Freunde zu einer kleinen Feier eingeladen“, erzählt die Leipzigerin. Obwohl man nur eine kleine Elektroheizung zur Verfügung gehabt hätte und deshalb in Jacken auf Gartenstühlen um den Tisch im Gastraum gesessen habe, vermittelte die Feier eine Ahnung von der Atmosphäre, die das alte Gemäuer ausstrahlt.

Nachbarn arbeiten toll zusammen

Wenn Birgit Mühler ihren Zeitplan einhält, dann ist das nicht zuletzt ein Verdienst der am Bau beteiligten Betriebe. Die Baufirma Lippert und die Elektrofirma Dworak kommen aus Collm, die Sanitärinstallation erledige ein Betrieb aus dem Nachbarort. Die Abstimmung funktioniere eben wie unter Nachbarn und deshalb gäbe es ganz selten Leerlauf.

Auch die Familie stehe nach wie vor zu diesem Projekt. „Unsere sechsjährige Tochter hat beim Schornsteinabriss an der Ziegelrutsche mitgeholfen und auch mit Begeisterung auf dem großen Sandhaufen im Hof gespielt“, erzählt Birgit Mühler. Wenig begeistert sei sie dann davon gewesen, dass dieser Berg schnell schrumpfte. Und ihr Mann ziehe am Bau ebenfalls toll mit. „Ich bin sehr zufrieden damit, was wir erreicht haben und wie die Arbeiten vorangehen“, betont Birgit Mühler.

Von Axel Kaminski