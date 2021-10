Fotografin zieht von Leipzig nach Wermsdorf

Wermsdorf

Ein Umzug von der Stadt aufs Land verändert das Leben. Auch das von Antje Krämer, die von Leipzig nach Wermsdorf gekommen ist. Kein Straßenbahnlärm mehr, dafür immer einen Stellplatz für das Auto vor der Tür. Und die Fotografin hat Schneeschieber und Gummistiefel gekauft. „Beides braucht man hier.“

Gespräche über den Gartenzaun

Seit Jahresbeginn pflegt sie das Landleben. Ausgedehnte Spaziergänge mit ihrem Hund Anton – einem Straßenhund von den Azoren – gehören dazu. Dabei hat die 38-Jährige auch erste Kontakte zu ihren Nachbarn geknüpft. „So ganz typisch beim Gespräch über den Gartenzaun“, erzählt sie. Daraus ist ihr erstes Projekt in der neuen Heimat entstanden. Einen Einblick gibt es gerade in ihrer Ausstellung „Über den Gartenzaun“, die im Begegnungszentrum im Alten Jagdschloss zu sehen ist.

Fotos wie dieses sind in der Ausstellung zu sehen. Quelle: Antje Kraemer PHOTOGRAPHY

Neue Nachbarn fotografiert

Da sieht man begeisterte Tierhalter, stolze Gartenbesitzer und Menschen, die mit Leidenschaft ihrem Hobby an der frischen Luft nachgehen. „Ich wollte das Tun der Menschen festhalten und sie möglichst authentisch zeigen“, beschreibt Antje Krämer ihren Ansatz. Deshalb sei sie froh über die Wermsdorfer, die ihr ihre Gartentür geöffnet haben – auch wenn sich letztlich nicht alle trauten, vor dem Fokus der Fotografin zu agieren. „Das war schade“, bedauert die Neu-Wermsdorferin, kündigt aber an: „Ich bleibe dran. Das ist ein Langzeitprojekt, mein Ankommen hier.“

Fotos wie dieses sind in der Ausstellung zu sehen. Quelle: Antje Kraemer PHOTOGRAPHY

Hund Anton als Eisbrecher

Immerhin, Spaß hat es bisher schon gemacht. „Wenn mein Hund dabei ist, komme ich oft schnell in Kontakt mit den Leuten, spreche auch einfach Menschen an und freue mich, ein bisschen zu plaudern.“ Das gehöre für sie zum Landleben einfach dazu. „In der Stadt hab ich zehn Jahre in einem Haus gewohnt und kannte am Ende immer noch nicht alle Nachbarn, da ist das Dorfleben doch spannender“, findet Antje Krämer.

Endlich näher am Wald

Auf Begegnungen mit Menschen kann und will die Fotografin nicht verzichten, auf den Lärm der Stadt schon. „Wir wollten es endlich ruhiger und den Wald in der Nähe haben“, nennt sie den ausschlaggebenden Grund für den Umzug. Gemeinsam mit ihrem Partner bewohnt sie jetzt eine Wohnung am Ortsrand.

Nach dem Umzug kam der Wintereinbruch

Umgezogen ist das Paar Anfang des Jahres – und wurde gleich vom Wintereinbruch überrascht. „Wir hatten nicht mal einen Schneeschieber. Am ersten Tag hab ich die Einfahrt mit der Kehrschaufel geschippt“, erzählt sie lachend. Mittlerweile gehört ein Schneeschieber zur Ausstattung, ebenso wie Gummistiefel. „Die sind total praktisch, vor allem, wenn man früh mit dem Hund rausgeht und das Gras, wie jetzt, noch ganz nass ist.“

Antje Krämer präsentiert sich mit einer Ausstellung im Alten Jagdschloss und möchte auch beruflich in Wermsdorf durchstarten. Quelle: Jana Brechlin

Leidenschaft für Fotoreportage

So gesehen, läuft es es schon ganz gut mit dem Leben in der neuen Heimat. Jetzt will die 38-Jährige auch beruflich ankommen, denn der Start war holprig: Bevor sie sich traute, ihr Hobby zum Beruf und sich selbstständig zu machen, arbeitete Antje Krämer in der Altenpflege. Dann bremste die Pandemie die Fotografin aus. „Aber ich halte durch“, sagt sie entschlossen. Vor allem die Fotoreportage ist ihre Leidenschaft. Dabei entstehen Bilder, die Geschichten erzählen und viel Atmosphäre mitbringen. So wie bei denen, die jetzt im Alten Jagdschloss zu sehen sind.

Ausstellung in der Touristinfo, montags bis freitags, 10 bis 14 Uhr.

Von Jana Brechlin