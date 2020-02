Fränze Schönert aus Gröppendorf lässt Zebras tanzen

Gröppendorf.

Das ganze Haus von Fränze Schönert strahlt Wärme und künstlerisches Know-how aus. Die Gröppendorferin ist kreativ. Das kann man deutlich erkennen. Schon seit ihrer Kindheit liegt ihr das Malen sehr. „Damals habe ich Comics gezeichnet“, erinnert sich die 31-Jährige. Ihre Mutter war sehr kreativ. Gemeinsam wurde viel gebastelt. Aber das Zeichnen hat sie sich selbst beigebracht.

Zur Galerie Fränze Schönert aus Gröppendorf zeigt einige ihrer Unikate und hat ihr Familienalbum geöffnet.

Doch als ihre Lehre begann, war damals erst einmal Schluss. Sie musste sich auf die Arbeit konzentrieren, gründete eine Familie und begann sogar mit der Näherei. „Ich kaufte mir damals eine Nähmaschine. Und allen Befürchtungen zum Trotz, wurden aus den anfänglichen Kissenbezügen, die zum Experimentieren gut geeignet waren, bald selbstgemachte Pullover, Hosen, Taschen, Kleider, Rucksäcke, Wasch- und Windeltaschen, Turnbeutel und mehr.“ Ja, es lief sogar so gut, dass sie bald ein eigenes Nebengewerbe anmelden konnte, um ihre selbstgefertigten Stücke an den Mann zu bringen.

Schicksalsschlag

Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Denn als 2018 ihre damals zweijährige Tochter Enie an Leukämie erkrankte, stand das Leben Kopf. Mama Fränze saß die ganze Zeit an ihrem Bett. Als die Kleine schlief, nahm sie sich Blatt und Stift zur Hand und begann nach all der langen Zeit wieder mit dem Zeichnen. So entstanden unter anderem das Zebra im Ballerina-Kostüm oder auch andere Bilder, über die sich die kleine Enie freute. Fränze Schönert las auf einer Internetseite etwas über ein Gewinnspiel. Hier konnten die Teilnehmer ein eigenes Muster entwerfen, was von den Stoffherstellern schließlich auf die Stoffe gedruckt werden würde, so dass ganz neue Kreationen entstünden.

„Das Gewinnspiel hatte ich verpasst. Dennoch zeichnete ich am Krankenbett meiner Tochter einen Entwurf. Ich hatte nur Wasserfarbe zur Hand. Obwohl ich für das Gewinnspiel zu spät dran war, druckten mir die Hersteller dieses Endlosmuster auf einen Stoff und schickten mir diesen zu. Daraus entstand schließlich ein eigenes Kleid“, erinnert sie sich. Das Kleid hängt heute auf einer Kleiderpuppe, um sich an diese neue Chance zu erinnern.

Enie kann ihr Leben genießen

Enie hat die Chemotherapie gut überstanden und gilt als austherapiert. Nun kann sie ihr noch so junges Leben in vollen Zügen genießen. Bereits im Krankenhaus trugen Mama und Tochter die selben, selbst gefertigten Kleidungsstücke. Und auch jetzt noch hat Enie kaum Kleidung an, die ihre Mama nicht selbst hergestellt hat. Ob sie sich schon eigene Kreationen für sich wünscht? „Dafür ist sie noch zu jung. Aber ich sollte ihr bereits für ihre Puppe Socken nähen“, sagt die Gröppendorferin mit einem Lachen.

Auch der Jack Russel-Papillon-Mischling Lucky bekam einen selbst genähten Regenmantel. Die Freude darüber hielt sich bei dem achtjährigen Rüden jedoch in Grenzen und er bewegte sich damit keinen Millimeter. So kam das Jäckchen nie richtig zum Einsatz. Doch wenn der Hund kein Interesse hat, Familie, Freunde, Bekannte und auch fremde Leute haben es sehr wohl. Vor allem, weil sie mit den Kleidungsstücken von Fränze Schönert echte Unikate erhalten.

Kreative Motive

Skizzen und fertige Zeichnungen hat sie stapelweise in Kisten. Die Besten sucht sich die Zahnarzthelferin heraus. Diese werden eingescannt, am Computer freigestellt und daraus ein Endlosmuster erarbeitet. All das hat sie sich selbst beigebracht indem sie Bücher wälzte und YouTube-Videos studierte. Das Muster drucken die Hersteller schließlich auf die Stoffe. So ist auch das Zebra im Rock, was sich Enie so sehr gewünscht hatte, auf vielen verschiedenen Kleidungsstücken sowie auf Taschen und weiterem zu sehen.

Viele Ideen hat die 31-Jährige im Kopf. Oft sind es Motive von Tieren, wie die lilafarbene Schildkröte, die Teddybären oder das Eichhörnchen mit seiner Nuss. Pflanzen machen sich auf den Stoffen besonders gut. Auch andere Sachen, wie die Seefahrt mit dem Leuchtturm, dem Boot und dem Anker, der Wald mit dem Holzfäller, dem Reh und den Bärentatzen und Jahreszeit-typische Motive gibt es. „Oft entwerfe ich die Bilder in der Jahreszeit, die gerade ist. Dann sind natürlich die Sachen erst nach Weihnachten oder Ostern, nach dem Herbst oder dem Frühling fertig. Aber es gibt ja jedes Jahr wieder eine neue Gelegenheit“, sagt sie lachend.

Superhelden

Ihre Kunstwerke sind nicht nur auf den Kleidungsstücken zu sehen. Auch eingerahmt an den Wänden machen sie einiges her. So fertigte sie für ihren Partner kreative Superheldenbilder, die auch einen Platz an der Wand finden werden. Wenn sie eine kreative Phase hat, schafft sie ein solches in zwei Stunden. Hat sie es nicht… „Dann sollte man es am besten gar nicht erst versuchen“, gibt sie zu. Ihre Zeichnungen kommen als Geschenke immer sehr gut an. Aktuell arbeitet sie an Postkarten. „Eine Freundin hat ihr Baby bekommen. Ich möchte ihr neben den Karten auch große Plakate davon schenken.“ Das sind nur einige die Ideen, die sie noch umsetzen möchte.

Ein großer Traum

Viel Zeit, sich kreativ auszutoben und neue Kleidungsstücke herzustellen hat die junge Mutter nicht. Neben Beruf und Kind bleibt nicht mehr viel vom Tag übrig. Doch wenn sie einmal Zeit hat, entstehen tolle Dinge. Einen ganzen Schrank voll verschiedener Stoffe befinden sich in ihrem Nähzimmer. Hier hat sie genügend Platz, um die Stoffe zurecht zu schneiden und an der Nähmaschine zu bearbeiten. Sie genießt die Arbeit auf dem Papier und an der Maschine. Gerne würde sie noch viel mehr hier kreieren. Ein Wunsch von ihr ist es, ihre Sachen mit dem Label „ver-SCHÖN-ert“ in einem regionalen Geschäft auszulegen. Doch für sie ist eins ganz klar: Die Familie kommt an erster Stelle.

Von Kristin Engel