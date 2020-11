Fragen nach ABS-Werbeaktion in Mügeln und Wermsdorf

Mügeln/Wermsdorf

Für Unsicherheit haben Vertreter des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in diesen Tagen in der Region gesorgt. Aus Mügeln und Wermsdorf sowie Ortsteilen beider Kommunen meldeten sich Leser, die auf die Besucher aufmerksam machten. Dabei sei nicht ganz klar gewesen, ob die Vertreter, die in der Kleidung des Verbandes unterwegs waren, um Mitglieder warben, da es teilweise auch um Spenden für den Rettungsdienst gegangen sein soll.

Kein Auftrag vom Kreisverband

Der Kreisverband Torgau-Oschatz des ASB bestätigte, dass die Geschäftsstelle deshalb bereits Anrufe erreicht hätten. Diese Aktion finde aber nicht im Auftrag des Kreisverbandes statt, da man grundsätzlich davon absehe, bei Haustürbesuchen um Mitglieder oder Spenden zu werben. Womöglich sei dies auf Veranlassung des Bundesverbandes geschehen.

Externe Werbeagentur unterwegs

Ein Anruf dort bestätigte dies. Bei der Aktion in der Region habe es sich um eine Mitgliederwerbung für den Arbeiter-Samariter-Bund gehandelt, die im Auftrag des Bundesverbandes von einer externen Werbeagentur durchgeführt wurde, erklärte Alexandra Valentino von der Bundesgeschäftsstelle. „Die Werbebeauftragten sind nicht befugt, Spenden entgegenzunehmen“, betonte sie.

Aktion seit Jahren erfolgreich

Der Verband müsse zur Finanzierung von zahlreichen gemeinwohlorientierten und nicht regelfinanzierten Angeboten zur Hilfe am Menschen eine kontinuierliche Mitgliederwerbung durchführen, hieß es weiter. Dafür habe erziele man seit vielen Jahren gute Erfolge mit dem Einsatz externer Werbeorganisationen. Wer dazu Fragen habe oder mehr Informationen möchte, könne sich an den Mitgliederservice des Bundesverbandes wenden, versicherte Alexandra Valentino.

Von Jana Brechlin