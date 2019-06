Oschatz

Der Förderverein Landesgartenschau Oschatz 2006 hat gewählt. Bei der Mitgliederversammlung am Dienstagabend wurde turnusmäßig der neue Vorstand des Vereins gewählt. „Ich weiß, dass im Vorfeld spekuliert wurde, ob ich wieder den Vorsitz übernehme. Ich habe mich entschlossen, wieder zu kandidieren“, bekannte Frank Kupfer, der im September seine politische Berufslaufbahn beendet, bei der Hauptversammlung. Umso mehr freue er sich, in seiner Heimatstadt weiter aktiv zu sein. Die Mitglieder wählten Kupfer erneut zum Vereinsvorsitzenden. Stellvertreter wird Holger Mucke, der auch schon in der Vergangenheit Vereinsaufgaben übernommen hatte. Schatzmeister bleibt Willibald Schwaiger. Außerdem gehören Wolfgang Müller, Bettina Müller und Markus Drexler dem Vorstandsgremium an.

Der Förderverein ist auch 13 Jahre nach der Landesgartenschau in Oschatz gut aufgestellt. „Wir haben über 80 Mitglieder und engagieren uns weiter für verschiedene Belange im Oschatz-Park“, sagt Kupfer.

Schon jetzt hat der Verein die Kleine Gartenschau im Jahr 2021 fest im Visier. Die Kleinen Gartenschauen in Oschatz werden immer im Fünf-Jahres-Rhythmus veranstaltet und zeigen die Nachhaltigkeit der Landesgartenschau aus dem Jahr 2006. „Wir bilden jetzt bereits Rücklagen, damit wir finanziell diese Veranstaltung gemeinsam mit anderen Partnern bestreiten können“, erklärt Frank Kupfer.

Von Hagen Rösner