Torgau-Oschatz

Rumort hat es offenbar schon länger. Auf der jüngsten Ausschusssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz trat der Konflikt dann offen zutage: Ein langjähriges Ehrenmitglied und der Verbandschef Frank Reichel gerieten aneinander. Dabei ging es um den Vorwurf, dass der Vorsitzende das Dienstfahrzeug des Verbandes auch privat nutzt beziehungsweise dienstliche Fahrten mit dem eigenen Pkw abrechnet. Die Situation eskalierte, schließlich bot Reichel seinen Rücktritt an und verließ die Versammlung. Damit war dort aber noch lange nicht Ruhe. „Es hat noch ordentlich geraucht. Das war richtig hässlich und völlig unnötig“, sagen Feuerwehrleute, die dabei waren.

Stellvertreter laden ein

Jetzt steht der Verband zunächst ohne Vorsitzenden da. Die Stellvertreter Frank Dörschmann und Klaus Günter Terpe haben aber für den 11. Juli zu einer außerordentlichen Verbandsausschusssitzung eingeladen, bei der die Personalie für die Zukunft geklärt werden soll. Unterdessen ist der Verursacher des Streits aus dem Kreisfeuerwehrverband und damit auch aus dem Verbandsausschuss zurückgetreten. „Damit kehrt jetzt wieder Ruhe ein und wir können bald mit unserer normalen Arbeit weitermachen“, hoffen die Stellvertreter.

Verbandsvorsitzender Frank Reichel (l.) und Klaus Günter Terpe, einer von zwei Stellvertretern. Quelle: Jana Brechlin

Geht es nach Frank Reichel, hätte es soweit nicht kommen müssen. „Wir haben uns im Verband immer offen die Meinung gesagt und Fragen angesprochen. Das hätte ich in diesem Fall auch gerne so erledigt“, bedauert er. Offenbar habe besagtes Ehrenmitglied mit ihm ein persönliches Problem. „Hier wurde mitgezählt, wie oft ich mit dem Dienstfahrzeug vom Hof gefahren bin und mir unterstellt, dass ich das Auto des Verbandes zum Beispiel für private Einkäufe nutze. Ich habe mich regelrecht beobachtet gefühlt“, beschreibt er. Das sei der Grund gewesen, weshalb er das Fahrzeug schon vor einiger Zeit abgegeben habe und fortan mit seinem Privatauto unterwegs war. Die dann für den Kreisverband gefahrenen Touren stellte er in Rechnung. „Das war auch wieder Grund zur Kritik, als würde ich mich am Kilometergeld bereichern wollen.“ Es sei nun mal viel Arbeit und auch viel Fahrerei, weil er die Aufgaben des Vorsitzenden und Geschäftsführers bisher in Personalunion erledige.

Vorwürfe zurückgewiesen

Reichel weist alle Vorwürfe strikt von sich. „Den T 5 haben auch andere Feuerwehren genutzt. Wir stellen den natürlich unseren Mitgliedern zur Verfügung. Wenn aber eine Jugendwehr damit zum Baden gefahren ist, musste ich befürchten, dass es heißt ’der Reichel fährt mit seiner Familie schwimmen’. Dem wollte ich mich nicht länger aussetzen.“ Zudem seien Nutzung und anfallende Kosten im Verband strikt geregelt. „Wir haben eine sehr akribische Revisionskommission und einen sehr gründlichen Kassenwart – da wird immer genau geschaut, dass alles seine Ordnung hat, und das ist richtig so“, unterstreicht er. Letztlich seien die Unterstellungen so heftig und persönlich geworden, dass er keinen anderen Ausweg gesehen habe als seinen Rücktritt anzubieten. „Dann wurde noch meine Familie mit reingezogen und da war für mich Schluss“, sagt er.

Heftige Kritik

Für andere im Verband offenbar auch, denn nach Reichels Abgang gab es heftige Kritik für das Ehrenmitglied. „Was dort passiert ist, war inakzeptabel und teilweise unter der Gürtellinie“, meint auch Klaus Günter Terpe. Der stellvertretende Vorsitzende betont, aus Sicht des Vorstandes habe es kein Problem gegeben. Die Ursache für die anhaltende und heftige Kritik sei vermutlich persönlich und „purer Hass“. „Das war keine schöne Situation und hat uns wirklich deprimiert“, beschreibt er die Stimmung. Jetzt aber habe man sich ausgesprochen und alles bereinigt. „Wir setzen auf eine sachliche Arbeit, schließlich sind im Verbandsausschuss alles gestandene Leute, die in ihren Feuerwehren Führungskräfte sind und wissen, dass sie im Ehrenamt eine Vorbildfunktion haben“, so Terpe.

Vorstand bestärkt Reichel

Der Vorstand stärke Frank Reichel den Rücken und wolle am 11. Juli verbindlich klären, wie es an der Verbandsspitze weitergeht. Das klingt ganz so, als würde Reichels Rücktritt Makulatur und der Lampersdorfer auch künftig den Vorsitz übernehmen. „Der Vorstand hat mir das Vertrauen ausgesprochen“, bestätigt er, hält sich aber noch bedeckt: „Ich warte die Verbandsausschusssitzung ab.“

Von Jana Brechlin