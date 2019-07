Lampersdorf

Frank Reichel ist offiziell zurück an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz. Gestärkt von den Zusprüchen der 27 anwesenden Mitglieder des Verbandsausschusses, darunter 16 Gemeindewehrleiter des Verbandsgebietes Torgau-Oschatz, nahm er seinen Posten zurück und sieht nun optimistisch in die Zukunft. „Die außerordentliche Verbandsausschusssitzung war kameradschaftlich, konstruktiv und ergebnisorientiert. Die Entscheidung fiel einstimmig – nur Frank Reichel selbst enthielt sich der Stimme. So konnte hier eine schnelle Lösung gefunden werden. Es wurde alles ausdiskutiert und viele Kameraden haben Frank ihr Vertrauen ausgesprochen“, sagt Klaus-Günter Terpe, stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Oschatz. Grund für die außerordentliche Verbandsausschusssitzung war eine Unstimmigkeit bei der 50. Verbandsausschusssitzung am 18. Juni.

Unstimmigkeiten

Ein langjähriges Ehrenmitglied warf dem Verbandschef vor, das Dienstfahrzeug auch privat zu nutzen beziehungsweise dienstliche Fahrten mit dem eigenen Auto abzurechnen. Vor Ort eskalierte die Situation, sodass Frank Reichel seinen Rücktritt anbot und die Versammlung verließ. Den MTW T5 zusammen mit dem Schlüssel, gab Reichel bereits am 22. Januar nach Eingang des Revisionsberichtes ab. So folgten am 25. Juni sowie am 4. Juli zwei außerordentliche Vorstandssitzungen, um Maßnahmen zur Weiterführung des Vorsitzes zu treffen. Seit Jahren übernimmt Frank Reichel bereits nicht nur die Funktionen des Vorsitzenden, sondern auch ehrenamtlich die des Geschäftsführers. Im März 2019 wurde für den Geschäftsführerposten eine Stellenausschreibung an alle Kameraden verschickt. Diese listete die vielen Aufgaben des Geschäftsführers auf. Zudem können mit circa 40 Arbeitsstunden im Monat gerechnet werden. Das ist in etwa die Zeit, die der Vorsitzende bisher für diesen Posten benötigt. Es gab keine Rückmeldungen auf diese Ausschreibung, sodass Frank Reichel gebeten wurde, dies auch weiterhin in die Hand zu nehmen. Hierfür bekommt er nun, rückwirkend zum 1. Januar 2019, eine Entschädigung von 100 Euro im Monat. „Es kann sich immer keiner vorstellen, was so ein Posten für Arbeit macht. Diese umfangreiche Arbeit ist für Außenstehende oft nicht zu sehen. Wir sind froh, dass die Kameraden im Verband nun erkannt haben, was Frank alles leistet. Für diese Aufgaben und auch für die des Vorsitzenden wird der MTW nun einmal benötigt. Dieser kann auch von Kameraden ausgeliehen werden“, so Klaus-Günter Terpe.

Vorsitzender und Geschäftsführer

Vom 22. Januar bis zum heutigen Tag hat Frank Reichel mit dem Privatfahrzeug 52 Dienstfahrten getätigt. Das seien um die 1200 Kilometer. Mittlerweile steht auch der T5 wieder an seinem altbekannten Platz in Lampersdorf. Hätte Frank Reichel sich nicht dazu entschieden, wieder als Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Torgau-Oschatz zurückzukehren, wäre der Verband vermutlich auseinander gefallen beziehungsweise hätte mit Delitzsch fusioniert. „Das Ergebnis zur Versammlung war eindeutig. Frank Reichel soll weiterhin Vorsitzender und nun auch offiziell Geschäftsführer bleiben. Durchweg haben alle Kameraden darauf positiv reagiert. Kameraden, für die Probleme auftreten, können sich direkt an uns wenden. Leider ist das in diesem Fall nicht geschehen. So weit hätte es gar nicht erst kommen müssen“, sagt Frank Dörschmann, Versammlungsleiter und stellvertretender Vorsitzender für den Bereich Torgau. Zum Schluss der Sitzung bedankte sich Reichel für das Vertrauen der Verbandsausschussmitglieder und wird weiterhin seine ganze Kraft zum Wohle des Verbands einsetzen.

Von Kristin Engel