Franz Theo Kattner aus Oschatz will nicht nur als DJ die Musikbranche erobern

Oschatz/Mittweida

Für die einen ist er Franz Theo Kattner. Für die anderen ist er DJ BeatsMiez. Für wieder andere beides. Künftig wird er seinem bisherigen Fan- und Bekanntenkreis unter einem weiteren Namen bekannt sein. Theo Karden. Die Rede ist von dem jungen Mann, der von Kindesbeinen an Musik zu seiner Leidenschaft erkoren hat. Der inzwischen 19 Jahre junge Oschatzer hat im vergangenen Jahr ein Studium aufgenommen, um sich künftig breit aufstellen zu können – beruflich und privat, bei seiner großen Leidenschaft – der Musik. Im Idealfall wird nach seinem Studienabschluss beides zusammen fließen. OAZ traf Franz Theo Kattner zu einem Gespräch über Corona-Blues, Konkurrenz und Freundschaft unter Musikschaffenden und einen potenziellen Sommerhit.

Die Botschaft ist eindeutig

„Just People“ – ganz normale Menschen also, die sind es, von denen Theo Kardens erster eigener Song handelt Der Text erzählt davon, dass wir nicht ohne Fehler sind, zu unseren Schwächen stehen sollen – und dass wir nach dem Hinfallen wieder aufstehen. „Die Nummer ist eingängig, tanzbar und macht gute Stimmung. Die Botschaft ist eindeutig. Das Lied hat das Zeug zu einem Sommerhit und ist wichtiger denn je, in diesem zweiten Sommer im Zeichen der Einschränkungen“, sagt der junge Mann optimistisch. Nach den monatelangem Stillstand durch die Pandemie sei es wichtig, vor allem den jungen Leuten etwas zurück zu geben. Mit seiner Musik möchte er dazu beitragen.

Brücke vom Künstler zum Privatmensch

Dass das nun unter einem neuen Namen und mit neuen Projekten geschieht, sei nicht Corona geschuldet, wurde aber sicher dadurch befördert, räumt Franz ein. „Ich hatte schon vor, das anzugehen, ehe das vor gut einem Jahr alles über uns herein brach“, sagt Franz. Die Zeit, so meint er, sei einfach reif dafür gewesen. Das Projekt DJ BeatsMiez, genau wie Theo Karden ein Künstlername, vor fünf Jahren gestartet, werde nicht auf Eis gelegt. „Das sind meine Anfänge, die verleugne ich nicht“, so der 19-Jährige. Demzufolge werde er auch weiterhin unter diesem Namen auflegen. Allerdings, und da schlägt die Musik eine Brücke vom Künstler zum Privatmensch, war er als DJ festgelegt auf House und Techno. „Ich möchte mich ausprobieren, erweitern, mehr Möglichkeiten und Richtungen erkunden und breiter aufstellen. Es soll poppiger und damit auch massentauglicher werden“, gibt er unumwunden zu. Und damit einher gehen müsse eben auch ein neuer Name.

Studium in Mittweida

Der Weg nach dem Abitur war für Franz durch die Musik vorgezeichnet. Es ist schon fünf oder sechs Jahre her, als er erste Mal bei Partys seines älteren Bruders auflegte, später, als er dann alt genug war, machte er das auch auf den eigenen Partys. Vergangenen Herbst, mitten im ersten Corona-Jahr, nahm er sein Studium des Medien- und Akustikingenieurswesens in Mittweida auf. Die Ausbildung umfasse künftig alles das, was mit Schall und Tönen im weitesten Sinne zu tun habe. Man könne damit bei weitem nicht nur in der Veranstaltungsbranche Fuß fassen, sondern auch im Bau oder der Automobilindustrie – überall da, wo es um Klang und Töne geht. „Es schafft ideale Voraussetzungen für ein zweites oder drittes Standbein. Und ich denke, sehr vielen ist im vergangenen Jahr klar geworden, wie wichtig das ist“.

Die Eintönigkeit des Alltags

Mit dem Song „Just People“ möchte der junge Oschatzer seine Mitmenschen aus der Corona-Starre holen. Er selbst habe zwar unter guten Voraussetzungen seinen Schulabschluss machen können und sein Studium aufgenommen, privat sei er ob der Eintönigkeit des Alltags 2020 aber irgendwann auf der Stelle getreten. „Die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen hat super funktioniert, und auch der Auftakt in Mittweida mit Online-Vorlesungen fiel mit nicht schwer, ich bin da quasi rein gewachsen, habe es nicht anders kennen gelernt. Aber den Jahrgängen über und unter mir wird das nicht so einfach gelingen, für sie waren und sind die Umstellungen weitreichender, die Änderungen gravierender, die Einschnitte größer“, meint er.

Projekt Theo Karden

Das Leben in den Tag hinein, weil es kaum Abwechslung gab, habe an den Nerven gezerrt, nicht nur bei ihm, dessen ist er sich bewusst. Durch Veränderungen im persönlichen Bereich und der anhaltenden Corona-Situation im zweiten Lockdown sammelte sich Material für eigene Songs an, die er nun „auf Halde“ hat. Um den Jahreswechsel etwa sei es gewesen, dass er sich vornahm etwas zu ändern. „Das klingt nach dem üblichen Gerede um die Neujahrsvorsätze, die dann doch nicht umgesetzt werden. Aber in meinem Fall war es tatsächlich das erste Mal, dass ich wirklich dran blieb – und etwas passierte“, blickt er zurück. Was das ist, wird sich in seinen nächsten Veröffentlichungen zeigen, macht er neugierig.

Am Ende dieses Prozesses stand das neue Projekt, Theo Karden, zusammengesetzt aus seinem zweiten Vornamen und einer internationalisierten Version des Nachnamens. „Der Name sollte auch über deutsche Sprachgrenzen hinaus verständlich sein, passend zur Erweiterung des Spektrums. BeatsMiez als Wortspiel funktioniert ja in anderen Sprachen nicht wirklich“, erklärt er. Die Reaktionen auf die Neuausrichtung sei anfangs etwas skeptisch von seinem Umfeld aufgenommen wurden – wie alles was neu ist.

Unterstützung von Steven Dornbusch

Unter den Fittichen von Manager und Veranstaltungsfachmann Steven Dornbusch – ebenfalls mit Oschatzer Wurzeln – will Theo Karden nun durchstarten. Beide haben sich vor einigen Jahren beim ersten Airea-24-OpenAir-Festival am Oschatzer Flugplatz kennen gelernt. Da hat Franz „nur“ die Technik mit betreut. Bei der zweiten Auflage im folgenden Jahr legte er schon selbst auf. Einen weiteren gemeinsamen Schritt gingen sie dann im vergangenen Frühjahr am Finanzamt, als Franz bei der ersten großen Freiluft-Veranstaltung Dornbuschs am Finanzamt nach dem Lockdown einen Remix zum Besten gab – und zwar von der damals frisch aus der Taufe gehobenen jungen Musikerin Lily Mizar. Seine Version von deren Debütsong „Me, myself an I“, ebenfalls von Dornbusch unterstützt, kam gut an.

Der 19-Jährige hofft nun, dass die Musikbranche aus der Krise findet. Corona habe vieles auf Eis gelegt, habe Gräben größer gemacht, aber auch Zusammenhalt gestärkt. Franz Theo Kattner hofft, dass nicht Konkurrenz allein das weitere Geschäft bestimmt. „Sie ist zwar wichtig und liefert Ansporn. Allerdings sollte man darüber nicht vergessen, dass Musik nicht allein unterhält, sondern in erster Linie Menschen verbindet und ein Miteinander schafft – und das braucht es mehr denn je, auch unter denen, die eigentlich um die Gunst des Publikums buhlen.

Von Christian Kunze