Frauen in Ablaß unterstützen Christinnen in Simbabwe

Ablaß

Was in Deutschland selbstverständlich ist, die Geleichberechtigung von Frau und Mann, sieht in vielen Ländern anders aus. Da braucht es Hilfe und Unterstützung, damit Frauen und Mädchen ein selbstbestimmtes Leben führen können.

Über alle Grenzen

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen seit über 130 Jahren in der Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. So wurde der Weltgebetstag in den vergangenen 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher Frauen auf allen Kontinenten.

Zuletzt mehr als 2,5 Millionen Euro Spenden

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet und am ersten Freitag im März rund um den Globus gefeiert. Glaube, Gebet und Handeln für eine gerechte Welt gehören in der größten ökumenischen Frauenbewegung untrennbar zusammen. Im Jahr 2019 kamen in Deutschland anlässlich des Weltgebetstages aus Slowenien Spenden und Kollekten von über 2,5 Millionen Euro zusammen.

Gestaltung von Frauen aus Simbabwe

2020 haben Frauen aus Simbabwe den Tag unter dem Motto „Steh auf und geh!“ vorbereitet. Auch in den Gemeinden der neuen Kirchengemeinde Oschatzer Land fanden sich am Freitagabend Frauen zusammen, um sich mit dem Land zu beschäftigen, zu beten und zu singen. Im Ablaßer Gemeinderaum waren es rund 20 Teilnehmer. Das Besondere: Zur Stärkung gab es Speisen nach Rezepten aus Simbabwe. Brigitte Werner aus Querbitzsch hatte gekocht.

Hohe Armut trifft besonders Familien

Warum fiel die Wahl auf Simbabwe in diesem Jahr? Die Republik liegt im südlichen Teil Afrikas. Mit einer Größe von rund 390 700 Quadratkilometern ist das Land etwas größer als Deutschland. Dort leben etwa 14 Millionen Einwohner, davon 1,6 Millionen in der Hauptstadt Harare. Im April 1980 erlangte Simbabwe die Unabhängigkeit. Es gibt 16 offizielle Sprachen. Mehr als 80 Prozent der Menschen sind christlichen Glaubens, jedoch praktizieren viele von ihnen gleichzeitig traditionelle afrikanische Religionen. 90 Prozent der Menschen haben keine feste Arbeit. Es herrscht hohe Armut und Frauen wissen so oft nicht, wie sie ihre Familien über die Runden bringen sollen. Zudem sind sie besonders oft Gewalt ausgesetzt.

Verschiedene Projekte sollen helfen

All das war Anlass, diese Frauen und ihr Leben in den Mittelpunkt zu stellen sowie sie gezielt in Projekten zu unterstützen. Wie jenes seit 2018 zur Stärkung von Frauenrechten und der Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt. Ein weiteres startete 2019. Es steht unter dem Motto „Frauen und Mädchen stehen auf, und für ihre Rechte ein.“ In Deutschland wurden zudem für das Projekt „Gesundheit für Frauen statt Schulden“ Unterschriften gesammelt. Deutschland soll dabei auf einen Teil der Schulden Simbabwes verzichten. Im Gegenzug soll das erlassene Geld dann für Frauengesundheit vor Ort eingesetzt werden.

Herzhaftes und Süßes aus landestypischer Küche

Der Abend des Weltgebetstages der Frauen klang mit einem gemeinsamen Mahl aus. Nach Rezepten der Frauen aus Simbabwe hatte Brigitte Werner Reis mit Rindfleisch und Gemüse gekocht. Süßes gab es auch. Dafür sorgte Carmen Schüler.

Von Bärbel Schumann