Schmannewitz

Die beiden großen Baustellen des Jahres im Heidedorf sind Geschichte. Ampel, Sperr- und Umleitungsschilder wurden am Freitag abgeräumt. Der Verkehr fließt nun wieder nahezu ungehindert auf der Torgauer Straße und der Alten Lindenstraße.

Bereits am Mittwoch war der Abriss von Jakobs Café, dem späteren Konsum, beendet. Die Ampel, mit der der Verkehr auf der Torgauer Straße einseitig am Abrissgrundstück vorbeigeführt wurde, konnte außer Betrieb genommen werden.

Nahezu abgeschlossen ist inzwischen auch der grundhafte Ausbau der Alten Lindenstraße von der Kreuzung Torgauer Straße bis zur neu gebauten Dahlebrücke. Dabei ist die Straße vom Planum aus 65 Zentimeter hoch neu aufgebaut worden.

Zeitweilig noch Einschränkungen an der Dahlebrücke

Hier stehen allerdings noch Restarbeiten an der Brücke aus. Deshalb kann die Fahrbahn dort noch nicht in der kompletten Breite für den Verkehr genutzt werden. „An dieser Stelle wird zunächst eine Regelung vorgesehen, wie sie an der Engstelle an der Alten Apotheke in Dahlen gilt“, erläutert Bürgermeister Matthias Löwe (WHD).

Zudem werde dort die zulässige Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Der Fortgang der Arbeiten und damit die Zeitdauer dieser Einschränkungen seien von der Witterung abhängig.

Nachdem die Buchaer Straße, also jener Anschnitt der Kreisstraße jenseits der Dahlebrücke, im vergangenen Jahr ausgebaut worden war, starteten die Arbeiten im Mai diesen Jahres mit dem Verlegen der Leitungen für die Straßenentwässerung und dem Ausfräsen der Stubben der zu Jahresbeginn gefällten Linden. Bereits im Sommer 2020 hatten die Stadt Dahlen und der Landkreis die Finanzierungsvereinbarung für dieses rund 1,7 Millionen Euro teure Projekt abgeschlossen. Davon trägt die Heidestadt knapp 330 000 Euro.

Von Axel Kaminski