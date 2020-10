Freiwillige Feuerwehr Mügeln freut sich über großzügige Sachspende

Mügeln

„Die Freiwillige Feuerwehr Mügeln freut sich über die Unterstützung der Firma Liqui Moly, die für die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Hilfsorganisationen in der Coronazeit, ein millionenschweres Hilfsprogramm auf die Beine gestellt hat“, sagt Wehrleiter Norman Wolf.

Sachspenden für Rettungskräfte

Die Bereitstellung der Öle, Additive und Autopflegeprodukte im Wert von mehreren hundert Euro helfe auch hier, Fahrzeuge und Aggregate weiterhin zuverlässig zu betreiben und Geld für weitere wichtige Anschaffung nutzen zu können.

„Damit wollen wir den Einsatzkräften den Rücken freihalten“, erklärt Liqui Moly-Geschäftsführer Ernst Prost. „Wir würden ja gerne mit Desinfektionsmitteln, Gesichtsmasken und anderen dringend benötigten Materialien helfen, aber dafür sind wir in der falschen Branche“, deshalb helfe seine Firma mit dem, was sie am besten könne, schließlich müssten auch Rettungsfahrzeuge zuverlässig funktionieren.

Hilfsaktion seit April mehrfach aufgestockt

Die Spende sei nur eine kleine Geste gegenüber den Menschen, die jeden Tag unermüdlich dafür kämpften, dass die Corona-Krise nicht noch schlimmer werde. Fünf Millionen Euro lässt sich es das Ulmer Unternehmen nach mehrmaliger Verlängerung kosten, schnell und unbürokratisch zu helfen.

Auch andere Rettungsdienste, Feuerwehren oder Krankenhäuser mit Bedarf können sich dort unter www.liqui-moly.to/millionenspende melden.

Von Manuel Niemann