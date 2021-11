Freiwillige erneuern Rastplätze im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf/Luppa

Eine Wanderung, eine Radtour, ein Spaziergang durch den Wald – ist alles möglich. Was mitunter nicht mehr so einfach möglich ist: Zwischendurch einen Rastplatz anzusteuern, um sich kurz auszuruhen oder ein Picknick zu machen. Doch Stück für Stück werden morsche Bänke und kaputte Tische ersetzt. In der Gemeinde Wermsdorf haben dazu auch Ehrenamtliche die Initiative ergriffen. Sie reparieren die Anlagen und auch neue Sitzgelegenheiten entstehen vielerorts.

Initiator Lutz Abitzsch (l.) und Kurt Kirpal haben mehrere Tische und Bänke repariert, die nun wieder von Waldbesuchern genutzt werden können. Quelle: Jana Brechlin

Zuletzt haben der Luppaer Lutz Abitzsch und Kurt Kirpal aus Wermsdorf sechs Bänke und einen Tisch erneuert. Damit haben sie – beides Rentner im Unruhestand – Rastplätze, die einst in den 1990er Jahren entstanden sind, vor dem Verfall gerettet.

Auch Ortschaftsrat ist im Einsatz

Zeitgleich haben Mitglieder des Ortschaftsrates Luppa-Calbitz-Malkwitz und vom Heimatverein Luppa neue Sitzgelegenheiten aufgestellt. So finden Ausflügler etwa in der Nähe der Luppaer Mühle auf der Anhöhe oder an der Apfelallee Richtung Imrichwiesen bei Luppa neue Bänke – insgesamt zwölf Stück im nördlichen Gemeindegebiet.

Zustimmung von Förstern und Waldbesitzern

Für die Arbeiten im Wermsdorfer Wald haben sich die Initiatoren vorher mit den Revierförstern abgestimmt. „Wir haben unsere Pläne vorgestellt und die Zustimmung eingeholt, damit wir hier tätig werden konnten, denn viele Bänke befinden sich im Waldgebiet“, begründet Lutz Abitzsch. Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen und man habe sich über die gute Zusammenarbeit mit den Förstern sowie Waldeigentümern gefreut.

Rastplätze werden gern genutzt

„Wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin und junge Familien oder andere Besucher sehe, die auf den Bänken eine Pause einlegen, freut mich das sehr“, sagt Kurt Kirpal. „Es wäre sonst auch schade gewesen, wenn die bisher bestehenden Rastplätze eines Tages verschwunden wären.“

Unternehmen unterstützt Initiative

Finanziell unterstützt wurden die Ehrenamtlichen von der KET Energietechnik aus Wermsdorf, die mit 2000 Euro das nötige Baumaterial finanzierte. Weitere acht Standorte haben die Akteure bereits ins Visier genommen, die ebenfalls noch erneuert werden sollen.

Forst sorgt für neue Hütten

Auch der Sachsenforst selbst hat entlang des Wegenetzes investiert und neue Schutzhütten gebaut – zum Beispiel auf dem Collm oder am Sauhausdickig. Hier können Wanderer rasten und haben dabei auch ein Dach über dem Kopf.

Aktion soll Impuls sein

Damit das Netz der Rastplätze möglichst verlässlich und intakt ist, bleiben die Ehrenamtlichen dran. Man wolle damit auch einen Impuls für andere geben, bekennen Lutz Abitzsch und Kurt Kirpal. „Immerhin ist Wermsdorf Erholungsort. Wir wollen unseren Beitrag leisten, um den Wanderern und Ausflugsgästen in der Region etwas zu bieten“, sagt Lutz Abitzsch.

Auch in der Nähe der Luppaer Mühle gibt es nun eine neue Sitzbank. Quelle: Karin Uhde

Vielerorts Bedarf für Maßnahmen

Das sei ein Signal an Gemeinde und Gemeinderat, die bestehenden Standorte zu erhalten. Denn der Aufwand sei durchaus erheblich. „Das Waldgebiet hier ist ziemlich groß, da gibt es an vielen Stellen etwas zu tun, weil Hinweisschilder verwittert oder beschädigt sind und Rastplätze deutlich in die Jahre gekommen sind“, macht Abitzsch deutlich.

Breiter Einsatz für Erholungsort

Er sei deshalb froh, dass die Mitglieder von Ortschaftsrat und Heimatverein sowie Freiwillige wie Kurt Kirpal gerne mit anpacken, um etwas für die Attraktivität der Region zu tun. Gemeinsam hoffen sie, dass die erneuerten Rastplätze den Waldbesuchern möglichst lange Freude machen. „Wir haben uns damit große Mühe gegeben. Das ist alles druckimprägniertes Holz und natürlich haben wir auch für Rostschutz am Gestell gesorgt“, unterstreicht Kurt Kirpal und fügt hinzu: „Es freut mich, wenn wir damit etwas bewegen können.“ Denn, da sind sich beide einig, für den Titel Erholungsort müsse immer etwas getan werden. Seien aber Plätze so stark beschädigt, dass sie zurückgebaut werden müssten, gebe es nur wenig Chancen, diese Orte wieder zu beleben: „Was weg ist, bleibt oft verschwunden.“

Pläne für Frühjahr 2022

Damit es nicht so weit kommt, hoffen beide auf Nachahmer, weitere Mitstreiter und Unterstützer. „Es gibt noch genug zu tun“, ist Lutz Abitzsch überzeugt. Nach der Winterpause soll die Aktion fortgesetzt werden. Dann sollen unter anderem bestehende Bänke am Döllnitzsee, an der Schutzhütte am Kirchenteich oder am Uferweg des Dreiteichs neue Banklatten erhalten.

Von Jana Brechlin