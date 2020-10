Freizeitflaute im „Oschatzer Land“: In Mügeln wird angepackt

Collm-Region

Freizeitangebote fehlen auf dem Land: Die landesweite Online-Umfrage „ Familienkompass“ von Leipziger Volkszeitung, Sächsischer Zeitung, Freier Presse und Evangelischer Hochschule Dresden lässt diesen Rückschluss für die Collm-Region zu.

Bei der Umfrage wurde von den Teilnehmern nicht nur die Familienfreundlichkeit auf verschiedenen Sachgebieten mit Schulnoten bewertet, es wurde auch nachgehakt, woran es konkret fehlt und worin Gemeinden mehr investieren sollten.

Mangelware Jugendclubs und -einrichtungen

Die Menschen, die hier aus der ländlicheren Region antworteten, wichen dabei von denen aus dem Oschatzer Stadtgebiet ab: Während auf dem Land bezahlbarer Wohnraum weniger fehlt, vermissten mehr Menschen Jugendclubs und -einrichtungen. Noch stärker gefordert als in der Kreisstadt wurde in den umliegenden Kommunen, mehr Geld in Kultur, ÖPNV, Internet sowie in Schulen und Kindertagesstätten zu investieren.

Am dringlichsten zeigte sich eine Abweichung, beim Wunsch Radwege auszubauen. Allerdings lässt sich hier nicht genau spezifizieren, wo dieser so stark geäußert wurde: Die Gemeinden Cavertitz, Dahlen, Liebschützberg, Mügeln, Naundorf und Wermsdorf wurden in der Umfrage unter dem Begriff „Oschatzer Land“ zusammengefasst, weil die Zahl der Teilnehmer nicht für belastbare Einzelaussagen ausreichte.

Freizeitmöglichkeiten fehlen im „Oschatzer Land“

Während Oschatz – mit Schulnote 2,88 statt 2,74 – bei den Vereinsangeboten nah am sachsenweiten Durchschnitt liegt, werden Vereine in diesem ländlicheren Raum mehr vermisst: Mit 3,4 wird es hier klar als nur „befriedigend“, nicht mehr wirklich „gut“ wahrgenommen. Dazu trägt sicher auch die deutlich schlechter als in Oschatz und landesweiten Schnitt wegkommende Verbindung des ÖPNV bei, die einen in der Peripherie schlicht abschneidet.

Mit einer 3,13 weicht das von 2,22 hier deutlich ab. Auch das Angebot an Freizeitmöglichkeiten wird schlechter bewertet als im Sachsenschnitt von 2,87. Mit einer 3,52 nähert sich die Benotung fast einem „Ausreichend“. Da wundert es auch nicht, dass die Befragten im „Oschatzer Land“ noch weniger der Meinung sind, die Gemeinden täten viel für Familien. Eine 3,35 attestieren sie den Kommunen, während der sachsenweite Schnitt etwas positiver ausfällt mit einer 2,75.

Letztes städtisches Jugendhaus vor dem Aus

Warum ist das so? Die Kommunen sind kleiner, schrumpfen mitunter, während der Altersdurchschnitt steigt, sagt die Bevölkerungsstatistik.

Das Angebot an Vereinen gestaltet sich übersichtlicher und der Frust sitzt tiefer, wenn es Zeiten gibt, in denen ich nicht mal mehr in den Nachbarort komme, weil kein Bus mehr fährt oder es gar keine Verbindung gibt. Was in dem Fall auch auf die Kommunen zurückfällt, denen aber wiederum oft die Hände gebunden sind:

So liegt in Mügeln die Jugendarbeit brach, die Schließung des letzten städtischen Jugendhauses im Landkreis ist dort zwar noch nicht beschlossen – aber faktisch eingetreten. Weil sich bisher keine ausgebildete Fachkraft findet, ohne die es keine Jugend- und Fachkraftförderung gibt, mit der sich das Jugendhaus finanzieren lässt, steht der Weiterbetrieb vor dem Aus.

Die Jugendlichen packen selbst bei der Neugestaltung mit an. Quelle: Sven Bartsch

Neue BMX-/Mountainbike-Strecke in Eigenregie

Trotzdem: Gegen die Freizeitflaute lässt sich durchaus etwas unternehmen und der klammen Kasse der Kommune kann getrotzt werden. Dachten sich, wir bleiben in Mügeln, ein 19- und 22-jähriger dort. Dominik Thuma und Maximilian Hanisch können sich gut in Jugendliche wie Pierre, Denise, Florian, Max, Lea, Caro, Tim, Justin und Nils hineinversetzen.

Die Misere, dass es praktisch keinen Ort mehr für die jungen Leute in der Stadt gibt. Zusammen mit ihnen tüftelten sie daran, die BMX-/Mountainbike-Strecke mitsamt der Skate-Anlage hinter der Freiwilligen Feuerwehr wiederzubeleben. Größer, kurvenreicher, mit mehr Sprungmöglichkeiten und doch auch kindgerecht.

Thuma holte sich die Erlaubnis vom Bürgermeister, sie umzubauen. Baumaschinen wurden bei Tecklenborg angemietet und bei der Mügelner Forst- & Gartentechnik eine Rüttelplatte ausgeliehen, Stadt und Bauhof stellten Container für das Schüttgut. „Und die Firmen Erdmann Bau und Höptner Strassen- und Tiefbau haben uns Erde Lkw-weise zur Verfügung gestellt, da bin ich sehr dankbar“, erzählt Dominik Thuma.

Geschenk an die Kinder und die Stadt Mügeln

Nach der Arbeit bei der Döllnitzbahn ist er bis in die Abendstunden seit über einer Woche gemeinsam mit den Jugendlichen – zusammen sind es etwa 30 Mitstreiter*innen – am Rödeln, Ruckeln und Rütteln. Auch an einer neuen Skaterrampe frickele er an seiner Arbeitsstelle, die Skater-Pipe, die dasteht, werde noch lackiert.

Das Geld für die Maschinen, vielleicht 800 Euro, die er privat reinstecke, könne er stemmen und sieht er gut investiert: „Das ist ein Geschenk an die Kinder, das ich auch der Stadt Mügeln mache“, sagt er. „Weil wir in Mügeln generell nix haben, was den Kindern gerecht wird bis auf Spielplätze.“ Er sei zwar jetzt erwachsen, aber wolle den Kids und Jugendlichen etwas zurückgeben.

Die neue BMX-Strecke entsteht mit den Mügelner Jugendlichen zusammen. Quelle: Sven Bartsch

Gerade Rückzugsorte für Jugendliche fehlten in der Stadt oder seien wie die alte Anlage „nicht mehr das Prickelnde vom Ei“. Zugleich wollen er und Maximilian zeigen, dass sie etwas anpacken. Vielleicht ein Beispiel, es gleich zu tun oder auch etwas zu spenden. So könne er sich vorstellen, dass noch Bänke aufgestellt werden könnten oder ein Regenunterstand. „So etwas wäre nicht schlecht.“

Geplatzt durch den anhaltenden Regen in dieser Woche ist die Eröffnung der Strecke. Sie wird um eine Woche verlegt, auf den nächsten Sonnabend (24. Oktober), „allerspätestens um 10 Uhr, wenn’s nicht regnet, natürlich.“

Von Manuel Niemann