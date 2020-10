Freundeskreis will bei Nutzung von Schloss Hubertusburg mitreden

Mügeln

Zwei gehen, zwei kommen: Der Vorstand des Freundeskreises Schloss Hubertusburg hat zwei neue Mitstreiter. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag wurden die Wermsdorfer Unternehmer Jan Lindner und Olav Praetsch mit an die Spitze des Vereins gewählt.

Einstimmiges Votum

Außerdem bestätigten die Mitglieder den bisherigen Vorsitzenden Dr. Wolfgang Köhler sowie Martina-Elvira Lotzmann und Joachim Balling im Vorstand. Die Abstimmung fiel jeweils einstimmig aus.

Ulf Müller (l.) und Dr. Sybille Hofmann – hier bei einem früheren Termin – sind nicht länger im Vorstand vertreten. Dr. Wolfgang Köhler (r.) bleibt dagegen an der Spitz des Vereins. Quelle: Jana Brechlin

Dr. Sybille Hofmann und Ulf Müller schieden dagegen aus dem Vorstand aus und wurden mit Dank für die langjährige Mitarbeit verabschiedet. Welche Funktionen die neuen Vorstandsmitglieder in den kommenden fünf Jahren übernehmen, wird auf der noch folgenden konstituierenden Sitzung festgelegt.

Vielfältige Vereinsarbeit

Zuvor hatte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Köhler die Gelegenheit genutzt und eine Bilanz über die Arbeit des Vereins gezogen. Diese zeichne sich vor allem durch große Vielfalt aus, so Köhler und verwies auf Vereinsaktivitäten 2019 wie etwa die traditionellen Konzertveranstaltungen zum Jahresauftakt, zu Ostern oder in der Vorweihnachtszeit, die auch in Zukunft fortgesetzt werden sollen.

1998 in Wermsdorf gegründet

Der Freundeskreis, der sich 1998 unter Leitung von Dr. Georg Müller gegründet hatte und damals für die Sanierung, Erhaltung und Wiederbelebung von Schloss Hubertusburg angetreten war, will sich auch weiterhin für die Anlage einsetzen, kündigte Köhler an. Man werde sich wie bisher aktiv an den Gesprächen zur zukünftigen Nutzung beteiligen.

Interessant für Region und Tourismus

„Gemeinsam mit dem Land, vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement und der Gemeinde Wermsdorf müssen sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten gefunden werden, die den Menschen der Region gefallen, aber auch für Besucher aus den sächsischen Metropolen und Touristen von weither interessant sind,“ unterstrich er. Die historische Bedeutung der Hubertusburg solle dabei nicht aus dem Blickfeld geraten.

Angebote für Familien

Als weiteren Schwerpunkt der künftigen Vereinsarbeit nannte Wolfgang Köhler regionale Angebote, mit denen man vor allem auch für Jüngere und Familien interessant sein will. Zudem solle an einer verbesserten Außendarstellung des Vereins gearbeitet werden.

Friedensgespräche werden fortgesetzt

Fortgesetzt werden soll die Arbeit um die Hubertusburger Friedensgespräche samt Jugendfriedenspreis, die im September erneut stattfanden. „Die Rückmeldungen zu den Friedensgesprächen waren ausnahmslos außerordentlich positiv“, so Köhler. Das habe nicht nur an den konstruktiven Diskussionen und den hervorragenden Projekten der am Jugendfriedenspreis beteiligten Jugendlichen gelegen, sondern auch an der guten Vorbereitung durch die vielen ehrenamtlichen Helfer des Vereins, denen er herzlich danke, sagte er.

