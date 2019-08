Lichteneichen

Katja Leißner und Jana Tannenhauer wollen die Partnerschaft zwischen Sornzig und Öhningen am Bodensee neu beleben. Am Montag sind die Freundinnen aus Lichteneichen zu einer einwöchigen Pilgertour am Bodensee aufgebrochen und werden dabei auch Öhningen ansteuern. „Die Verbindung zwischen beiden Orten ist zuletzt leider etwas eingeschlafen“, bedauerte Katja Leißner. Jetzt wolle man die Initiative ergreifen, diese neu zu beleben. So werde man den Bürgermeister und Interessierte einladen, im Oktober Sornzig zu besuchen.

Zum ersten Mal wagen sich Jana Tannenhauer (l.) und Katja Leißner an eine Pilgerreise. Quelle: Jana Brechlin

Im Reisegepäck ist ein Filzapfel – das Symbol für die Dörfer in der Obstbauregion – gut bestückt mit Eintrittskarten. Denn am 19. Oktober veranstaltet der Heimatverein in der Klosterscheune Marienthal einen „Tanz auf der Tenne“. „Wir sind beide an der Organisation beteiligt und würden uns riesig freuen, wenn dazu auch Gäste aus Öhningen kommen“, sagte Katja Leißner. Falls die erste Auflage des Festes gut ankomme, wolle man damit in den nächsten Jahren wachsen und könne dabei eine neue Tradition gegenseitiger Besucher zwischen den Partnergemeinden begründen, fügte Jana Tannenhauer hinzu. Die 34-Jährige stammt ursprünglich aus dem Spreewald, hat mit ihrer Familie in Lichteneichen eine neue Heimat gefunden und engagiert sich hier gern. Genauso wie Katja Leißner. „Viele Ältere haben sich jahrelang für Sornzig eingesetzt, jetzt sind wir dran, etwas zu tun“, meinte sie.

Ideen schmieden können beide jetzt auch auf ihrer Pilgertour. Eine Woche haben sie Zeit, auf dem Jakobsweg den Rheinfall zu erreichen, während ihre Männer sich daheim um Haushalt und Kinder kümmern. „Das machen sie sicher toll und wir können beruhigt pilgern“, sind die Frauen überzeugt.

Von Jana Brechlin