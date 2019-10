Friedensbank: Mügelner Bankenzentrum kämpft mit Finanzierungslücke

Mügeln

Das Mügelner Bankenzentrum hat ein Finanzierungsloch. Es fehlen noch Spenden für die Friedensbank, die der Verein aus Anlass der 30 Jahre, die seit dem Fall der Mauer in Berlin vergangen sind, aufstellen möchte.

Die Schwarmfinanzierung, auf die sich der Stadtmarketingverein „Meine Bischofsstadt Mügeln“ dafür stützen wollte, trägt nicht. Zu wenige Menschen haben in den Innenstadtgeschäften die Postkarten für den guten Zweck gekauft.

Bank muss vor dem 9. November noch gefertigt werden

Wie viele Spenden bislang eingegangen sind, kann der Vereinsvorsitzende Bernd Brink noch nicht genau beziffern. Die Aktion läuft noch. „Es ist schwer zu sagen. Ich habe die Geschäfte abgefragt. Manche haben gar nichts verkauft, manche nur eine Karte“, sagte er auf unsere Nachfrage. Mit den Spenden, die der Verein zusätzlich erhalten habe, seien es derzeit wohl nur zwischen 800 und 900 Euro, schätzt er. „Aber wir brauchen rund 2000 Euro.“

Das bedeutet, die Zeit drängt, denn die Mügelner „Bänker“ wollen, dass die Bank zum Mauerfalltag am 9. November am Mügelner Anger steht. Die Rundbank, die das Wort „Frieden“ in vielen verschiedenen Sprachen ziert, soll an den Moment vor 30 Jahren erinnern, als der Eiserne Vorhang sich öffnete und Frieden möglich war. Von der Tragsäule der Bank erheben sich daher auch aus diesem Grund vier Tauben in alle vier Himmelsrichtungen.

Erntedankfest markiert Ende der Spendenaktion

Um die Bank rechtzeitig bauen zu lassen, hat sich der Verein nun eine Frist für die Spendenaktion gesetzt: „Wir wollen die Sache zum 6. Oktober zu Ende bringen“, sagt Brink.

Das Erntedankfest am kommenden Sonntag bekommt damit eine zusätzliche, eine Friedensmission: Den Erinnerungsort am Anger mit zu schaffen. Ob die Bank am 9. November eingeweiht werden kann, werde erst Mitte Oktober entschieden – wenn die Finanzierung abschließend geklärt sei.

Von Manuel Niemann