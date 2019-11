Friedensbank in Mügeln erinnert an friedliche Revolution

Mügeln

Der Mauerfall und die friedliche Revolution von 1989 haben in Mügeln ein Denkmal erhalten. Im Bankenzentrum an der Döllnitz wurde die Friedensbank, zugleich 42. Themenbank der Bankenroute, im Beisein von Bürgermeister, Einwohnern, Spendern und Interessierten nahe dem Schulplatz eingeweiht.

Fünf Tauben für Kontinente

„Die fünf aufstrebenden Picasso-Tauben stehen für die fünf Kontinente und den Frieden. Die Sitzfläche ist rund, damit jeder von allen Seiten Zugang hat“, so Frank Klömich, der die Idee zu der Bank und zu einem ersten Entwurf schon 2016 hatte. Rund stehe ebenso für den Runden Tisch, den es auch in Mügeln mit demokratischen Kräften gab. Ihre rote Farbe sowie das Gelb der oberen Scheibe mit den Daten symbolisieren die Farben der Stadt. Die aufstrebenden Tauben, so Bernd Brink, Vorsitzender des Mügelner Bankenaufsichtsrates beim Stadtmarketingverein, seien heute zudem ein Symbol, dass man bei Konflikten zuerst miteinander reden sollte, um sie friedlich zu lösen.

Finanzierung durch Spenden

Rund 2000 Euro kostet die Friedensbank, deren Erstentwurf vom Grafiker Matthias Dittmann vollendet und in der Werkstatt der Metallbaufirma von David Ohmes gebaut wurde. Für die Finanzierung warb der Stadtmarketingverein Spenden bei Geschäftsleuten und Institutionen ein. Zudem gab es eine Postkartenaktion für die Friedensbank, die 750 Euro einbrachte. Einwohner überwiesen zudem Spenden, damit der Grundstock für die Bank entstand.

Achtklässler umrahmen Einweihung kulturell

Kulturell wurde die Einweihung von Achtklässlern der Goethe-Oberschule umrahmt. Zu ihnen gehörte Laura Brink, die die 89er Ereignissen nur vom Erzählen kennt, aber überzeugt ist, dass an das historische Ereignis erinnert werden muss. Lehrerin Nicole Große findet die Nähe der Bank zur Schule gut. „Es geht für uns nicht nur darum, über diese Ereignisse zu sprechen, sondern die Schüler sollen auch verstehen, warum diese Werte, dieses Gut der Freiheit geschützt werden muss“, so Große.

Persönliche Erinnerungen eines Stadtrats an 1989

Für den einzig anwesenden Stadtrat Rüdiger Demme verband sich die Einweihung der Bank mit privaten Emotionen. Vor 30 Jahren war er zur Armee eingezogen und in Leipzig stationiert. „Ich habe alles live miterlebt, einmal selbst auf einem der Lastwagen in Uniform mit allem möglichen ausgerüstet in Bereitschaft gesessen“, blickt er zurück. Seinem Gesicht ist anzusehen, dass er so etwas nicht noch einmal erleben möchte. Auch deshalb hat er sich für die Friedensbank engagiert.

Von Bärbel Schumann