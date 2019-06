Oschatz

Großes Interesse an der OAZ-Umfrage zu Führungen auf dem Stadtfriedhof. 41 Leser beteiligten sich an der Telefonumfrage, 1093 stimmten im Internet ab. Die Mehrheit von 54 Prozent (Online) und 80,5 Prozent (Telefon) findet sie nicht pietätlos. Einige Netznutzer untermauern ihre Abstimmung: „Wer das ablehnt muss doch nicht teilnehmen. Nur schade wie mit neuen Ideen umgegangen wird. Kein Wunder wenn niemand mehr Lust hat in Oschatz was auf die Beine zu stellen“, schreibt Carolin Schneider. Und Jana Heimanns meint: „Gehen die Gegner davon aus, dass hier Bratwurst- und Bierstände aufgebaut werden? Bitte nicht immer gleich gegen jede neue Idee meckern und Kommerz unterstellen, das nenne ich respektlos.“

Gebührenzahler fordert Mitspracherecht

Aber auch Gegner melden sich weiter zu Wort: Während Steffen Soick „sensationslüsterne Führungen“ am Ort der Ruhe beklagt, kontert Olaf Kozok, es ginge vielmehr um Verweilen, Erinnern, Stadtkultur und das Wirken verdienter Bürger, die hier bestattet sind. Ralph Schroeter fordert als Zahler von Friedhofsgebühren ein Mitspracherecht. Er finanziere die Unterhaltung des Areals mit und da sei dies „allgemein üblich“.

Friedhöfe sind Orte der Trauer und nicht des Tourismus, sagen einige Oschatzer. Quelle: picture alliance / Arne Dedert/d

Der Oschatzer Robert Schmidt gehört zu den Kritikern. Er schrieb folgende Zeilen: „Es gibt eine Reihe von Friedhöfen, auf denen seit Jahren Führungen angeboten und von Gästen angenommen werden. Dabei handelt es sich fast ausnahmslos um Friedhöfe, auf denen vollständig oder in größeren Bereichen seit Jahrzehnten keine Bestattungen mehr vorgenommen wurden und deshalb die Gefahr, durch die Führung trauernde Angehörige zu stören, nicht vorhanden ist. Solche Bereiche kann ich auch mit größtem Wohlwollen auf dem Oschatzer Stadtfriedhof nicht erkennen.“

Unerheblich, was erzählt wird

Er selbst führte vor Jahren Gäste in der Oschatzer Friedhofskirche – wenn keine Trauerfeiern stattfanden, nur in der Kirche, nicht auf dem Friedhof selbst. „Gerade das im OAZ-Beitrag vom 20. Juni unten klein veröffentlichte Foto zeigt die Führung direkt vor Tafeln, die erst seit wenigen Jahren an nach 2010 verstorbene Menschen erinnern. In einem solchen Fall – der ausnahmslos auf den gesamten Oschatzer Friedhof zutrifft – ist es für Angehörige Verstorbener unerheblich, was genau an dieser Stelle der Führung erzählt wird“, sagt er. Pietätlos und respektlos seien durchaus Worte, die für dieses Führungsangebot Verwendung finden dürfen.

Von Christian Kunze