Friedhofsmauer im Oschatzer Stadtteil Merkwitz wird saniert

Merkwitz

Die derzeit laufende Sanierung der 64 Meter langen Friedhofsmauer entlang der Hangstraße ist eine wichtige Voraussetzung für den Ausbau der Staatsstraße 30.

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) haben die Instandsetzungsarbeiten an der Stützwand bereits am 14. Februar begonnen. „Die Baumaßnahme trägt zur Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit der Stützwand und damit zur Verkehrssicherheit an der S 30 bei. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Juni fertiggestellt werden“, teilt Lasuv-Pressesprecher Franz Grossmann auf Anfrage mit.

Im Erdreich verankert

Die Firma Bau-Sanierungstechnik aus Gernsheim führt laut Grossmann in der bestehenden Mauer Verpressarbeiten durch. Die Mauer werde rückseitig durch Schwergewichtskörper ergänzt, die mit Bodennägeln im Erdreich verankert werden.

63 Anker werden eingebaut

„Insgesamt werden 63, jeweils fünf Meter lange Anker aus doppelt korrosionsbeständigem Betonstahl eingebracht“, sagt Bernd Dähnert von der Firma Bau-Sanierungstechnik.

Mit Denkmalschutz abgestimmt

Die Stützwand soll laut Lasuv in ihrer originalen Bausubstanz erhalten werden. Eine Erneuerung der vorhandenen Absturzsicherung und des Putzes erfolge in Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde, versichert Grossmann.

Halbseitige Sperrung für Verkehr

Der Straßenverkehr auf der Hangstraße wird mit einer halbseitigen Sperrung unter Ampelregelung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Straßenbaubehörde auf rund 350 000 Euro, die der Freistaat zahlt.

Von Frank Hörügel