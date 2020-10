Belgern

Der CDU-Politiker Friedrich Merz war am späten Mittwochnachmittag beim „Dialog an der Elbe“ in Belgern zu Gast. Vorrangiges Thema der Veranstaltung war allerdings nicht der aktuell laufende Kampf um den CDU-Vorsitz und damit um die Positionierung als Kanzlerkandidat der Union, sondern „75 Jahre nach der Begegnung an der Elbe - Droht ein neuer kalter Krieg?“. Eingeladen hatten die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union Nordsachsen und der Ring Politischer Jugend Sachsen.

Friedrich Merz in der Stadthalle Belgern. Quelle: Wolfgang Sens

Veranstaltung verschoben

Hintergrund der Veranstaltungsreihe „Dialog an der Elbe“ ist die Begegnung sowjetischer und US-amerikanischer Soldaten am Ende des Zweiten Weltkrieges in Torgau. Normalerweise findet die Veranstaltung deshalb im Rahmen des Elbedays in Torgau statt, bei dem jährlich im April an das Treffen erinnert wird. Wegen der Corona-Pandemie musste sie in diesem Jahr allerdings verschoben werden.

Friedrich Merz ist einer von drei Bewerbern um den CDU-Vorsitz.

