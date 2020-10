Backwaren - Frische Brötchen am Sonnabend nur an zwei Orten in der Collm-Region

Wenn der Feiertag aufs Wochenende fällt, dann gibt es kein Zusatzangebot für Langschläfer. Und wer den Tag mit knusprigen Brötchen beginnen möchte, hat nur eingeschränkte Möglichkeiten.