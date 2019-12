Frischekur für das Alte Jagdschloss

Wermsdorf

Der Westflügel des Alten Jagdschlosses soll saniert werden und dann Platz für Veranstaltungen, für Vereine und zum Arbeiten bieten. Anfang des Jahres hatte die Gemeinde Wermsdorf mit ihrem Konzept dafür 450 000 Euro Preisgeld beim Wettbewerb „Ideen für den ländlichen Raum“ des Freistaates gewonnen.

Weitere Förderung möglich

Die Summe soll mit Mitteln aus dem Städtebauprogramm noch weiter aufgestockt werden – hier sind 66 Prozent Förderung möglich. Zur letzten Sitzung in diesem Jahr vergaben die Wermsdorfer Gemeinderäte nun den Auftrag für die Projektierung der ersten drei Leistungsphasen.

Aufgrund der geschätzten Baukosten über knapp 1,2 Millionen Euro und 238 000 Euro für technische Anlagen wurde das vorläufige Honorar ermittelt. Drei Ingenieurbüros seien angeschrieben und zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden, informierte Bürgermeister Matthias Müller ( CDU).

Zuschlag für Bauplaner aus Oschatz

Den Auftrag erhielt als wirtschaftlichster Bieter das Büro für Bauplanung GmbH aus Oschatz, das die Arbeiten für rund 61 000 Euro übernehmen will. „Das Büro hat Erfahrung mit Denkmalbauten“, verwies Müller auf zahlreiche Referenzen. Jetzt gehe es darum, eine Planung für den Westflügel zu entwerfen, aufgrund derer dann die Sanierung in die Wege geleitet werden könne.

Studenten werden mit eingebunden

Um Ideen zu sammeln, habe man auch Kontakt zur Technischen Universität nach Dresden aufgenommen, um angehende Architekten einzubinden. Aufgrund des in Semester strukturierten Uni-Alltages sei dies jedoch eher als mittelfristiges Projekt möglich, so der Bürgermeister. „Kurzfristig hilft uns das nicht, weil die Studenten an Semester gebunden sind. Aber die TU findet das reizvoll.“ Eine Überlegung sei, dass die Studenten eher den Hof und den Park betrachten – beides solle schließlich später auch gestaltet werden, sagte Matthias Müller.

Von Jana Brechlin