Oschatz

Einige Zeit war es still zwischen Oschatz und der Partnergemeinde Starograd Gdanski in Polen. In dieser Woche wurden gänzlich neue Beziehungen geknüpft, denn im Winter wählten die Nachbarn im Osten ein neues Oberhaupt – im gleichen Atemzug wechselten die Verwaltungsmitarbeiter. Ein Neuanfang also zwischen den beiden Orten, die sich 2012 das letzte Mal persönlich austauschten. Die neue Bürgermeistersterin Magdalena Forc-Cherek brachte zum ersten Besuch die Vorsteherin des Gemeinderates Marzena Gornowicz mit, die zugleich Leiterin der Freiwilligen Feuerwehr ist.

Kommunalpolitischer Austausch

Da wundert es nicht, dass die erste Station der Stadtrundfahrt am Donnerstag die Feuerwache Am langen Rain war. Weiterhin dabei waren die Finanzbeigeordnete, ein Gemeinderat sowie ein Vertreter des Bauamtes dabei. Bereits am Mittwochabend reiste die Delegation in Oschatz an und diskutierte mit dem Oberbürgermeister kommunalpolitische Themen – am darauffolgenden Tag wurden diese vertieft, dann waren auch die Oschatzer Amtsleiter zu einem Erfahrungsaustausch eingeladen. „Schwerpunkt war dabei die Fördermittelpolitik. In Polen gibt es für Kommunen ausschließlich eigene Mittel und Geld der Europäischen Union. Programme des Bundes, des Freistaates oder Landkreises, wie in Deutschland, gibt es nicht“, informiert Anja Seidel, im Rathaus Oschatz Beauftragte für die Partnerstädte.

Ein Teil der Delegation besucht die Türmerwohnung. Quelle: Christian Kunze

Ferner erheben die Polen keine Abwassergebühren oder Straßenausbaubeiträge. Etliche Gespräche drehten sich um das Schulwesen in beiden Städten. Für Starograd Gdanski gelten andere Regeln als für Oschatz. So sind die Lehrkräfte dort beispielsweise bei der Gemeinde angestellt, hier beim Freistaat. Interessant war für die Oschatzer auch zu erfahren, dass es keine Mindestschülerzahl gibt, um eine Schulklasse zu bilden. In Sachsen liegt diese für Grundschulen bei 15 Kindern.

Lob für Engagement

Im O-Schatz-Park informierten sich die Gäste über die Beteiligung behinderter Menschen im Alltag durch die Lebenshilfe. Für die eigene Gemeinde sei man auf der Suche nach einem ähnlichen Modell und könne sich hier Anregungen holen, so die Bürgermeisterin. „ Oschatz ist eine sehr gepflegte Stadt. Die Menschen sind engagiert in vielen Bereichen – da können wir noch etwas dazu lernen. Ich freue mich auf den nächsten Besuch und vertiefende kommunalpolitische Zusammenarbeit“, resümiert Magdalena Forc-Cherek.

Von Christian Kunze