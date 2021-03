Frühjahrspflanzung auf 50 Hektar im Wermsdorfer Wald

Wermsdorf

Der Wind weht frisch, es ist kühl und der Boden stellenweise so feucht, dass man beim Auftreten kräftig einsinkt. Perfektes Pflanzwetter also für die Forstarbeiter und Dienstleister, die gerade mit der Frühjahrsaufforstung im Wermsdorfer Wald beschäftigt sind. Es ist Hochsaison für das Einbringen von Jungpflanzen, denn obwohl auch im Herbst noch einmal gepflanzt wird, kommt das meiste doch im Frühling in die Erde.

Knappes Zeitfenster

Und das Zeitfenster zwischen letztem Bodenfrost und deutlich steigenden Temperaturen ist knapp, denn schon im April kann es dafür zu warm werden.

Insgesamt kommen in diesen Wochen rund 259 000 Pflanzen auf 50 Hektar Fläche im Wermsdorfer Wald in die Erde – rund die Hälfte des gesamten Budgets im Forstbezirk Leipzig. Den Löwenanteil machen dabei Stiel- und Traubeneichen aus.

Andreas Padberg (l.) und Mario Erdmann am zentralen Einschlagplatz für das Revier Collm. Hier lagern die jungen Eichen bis zum Pflanztag. Quelle: Jana Brechlin

Damit setzt der Forstbezirk Leipzig den Umbau hin zu strukturreichen Laubmischwäldern um. Die Baumwahl hat ihren Grund: „Die Stieleiche kommt mit den schweren Böden, die wir im Wermsdorfer Wald vielerorts haben, am besten klar“, sagt Forstbezirksleiter Andreas Padberg.

Hitze und Trockenheit sind Stress für Buchen

Bei anderen Laubbaumarten dagegen beobachte man zunehmende Schäden, so Mario Erdmann vom Revier Collm. „Wir haben Buchenbestände, mit etwa 120 Jahre alten Bäumen, die durch Hitze und Trockenheit in den vergangenen beiden Jahren fast flächendeckend ausfallen“, beschreibt er.

Auch Waldrand wird bepflanzt

Auch in seinem Revier setzt der Förster deshalb vor allem auf Stiel- und Traubeneiche. Insgesamt findet die Frühjahrsaufforstung hier auf 8,7 Hektarn statt. Im Revier Horstsee sind es 11,4 und im Revier Wermsdorf 29,4 Hektar. Auf insgesamt einem Hektar Fläche wird zudem in das Pflanzen von Sträuchern und Bäumen am Waldrand im Rahmen von Naturschutzmaßnahmen investiert.

Eigenes Saatgut aufgezogen

Mit dem Einsetzen der Jungpflanzen schließt sich dabei oft ein Kreis, denn schon das Saatgut stammt aus dem Wermsdorfer Wald. Konkret heißt das, die Eicheln werden gesammelt und dann zur Lohnanzucht an Baumschulen geliefert, von denen zwei Jahre später wiederum die jungen Pflänzchen kommen. Aktuell bringen Forstarbeiter diese auf einem alten Fichtenbestand in den Boden.

Fräsen erhöht Chancen

Zuvor war der Boden hier mit einer Fräse vorbereitet worden. Ein Verfahren, das sich bewährt hat, betont Revierförster Mario Erdmann. „Pflanzen, die in Frässtreifen gesetzt werden, bilden tiefere Wurzeln aus. Die Effekte sind wissenschaftlich erwiesen“, sagte er. Gerade weil die Böden durch Fichtenbestände sehr verdichtet sind, brauche es eine gute Vorbereitung. „Das hat schon Förstergenerationen vor uns beschäftigt“, meint Andreas Padberg und verweist auf frühere Melorationsverfahren und Untersuchungen im Wermsdorfer Wald.

Kunstverjüngung hilft Natur auf die Sprünge

Dass man heute beim Waldumbau vor allem auf Eiche setzt, ist kein Zufall. Padberg bezeichnet dies als potenziell natürliche Vegetation, als Vegetation also, die sich ohne menschliches Eingreifen und den heutigen Bedingungen entwickeln würde. Mit der Kunstverjüngung – der Begriff beschreibt die gezielte Saat und das Pflanzen – helfe man der Natur etwas auf die Sprünge, so der Forstbezirksleiter. „Dabei geht es vor allem um Flächen, die zu groß sind für eine Naturverjüngung.“

Vorwald schützt spätere Kulturen

Dort, wo sich junge Pflanzen von selbst aus ausgefallenen Samen entwickeln, am besten noch unter dem schützenden Dach alter Bäume, überlasse man den Prozess der Natur. Zum Teil hilft auch ein sogenannter Vorwald: Hier bedecken schnell wachsende Pionierbaumarten wie Birke, Kiefer oder Weide den Boden, unter deren Schirm dann einige Jahrzehnte später die Eichenverjüngung stattfinden kann. „Wir müssen ein bisschen in jede Schublade greifen“, kommentiert Andreas Padberg die verschiedenen Varianten.

15 000 Euro pro Hektar

Das helfe auch, die Kosten im Auge zu behalten. Immerhin müssen in eine Hektar Aufforstungsfläche rund 15 000 Euro investiert werden, bis die Kultur gesichert ist. Zuletzt ging es dabei vor allem um die Arbeit an Schadflächen, auf denen Stürme, Trockenheit oder Schädlinge wie der Borkenkäfer ganze Bestände zerstört hatten. „Mit den Pflanzungen 2021 haben wir die Waldschäden der vergangenen Jahre wieder aufgeforstet“, kündigt Andreas Padberg an – vorausgesetzt, dieses Jahr bleiben Folgen durch extreme Wetterereignisse aus.

Viel Handarbeit und Körpereinsatz

Neben den Eichen, die mit 57 Prozent über die Hälfte der Neupflanzungen ausmachen, werden auch Bergahorn, Kiefer, Vogelkirsche, Roterle und Rotbuche gesetzt, außerdem zwölf verschiedene Straucharten und 500 Blaufichten – letztere für die Weihnachtsbaumkultur im Revier Collm. Dabei ist nach dem Fräsen bei der Aufforstung vor allem Handarbeit mit viel Körpereinsatz gefragt: Wichtigstes Hilfsmittel ist dabei der sogenannte Göttinger Fahrradlenker, ein Gerät mit schmalem Spatenblatt und höhenverstellbarem Lenkergriff, der ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Wichtig, denn bis zu 600-mal am Tag führt ein Forstarbeiter damit die gleichen Bewegungen aus, um die Jungpflanzen einzusetzen.

Von Jana Brechlin