Frühling in Nordsachsens schönsten Parks

Von Delitzsch bis nach Oschatz. In Nordsachsen gibt es viele schöne Parkanlagen. Wir sind einmal darin spazieren gegangen.

Stadtpark Eilenburg

Im Stadtpark Eilenburg trifft sich die ganze Familie. Quelle: Wolfgang Sens

Im zwölf Hektar großen Areal des Eilenburger Stadtparks sind Tierpark und Spielplatz Anziehungspunkte für Familien. Der Schwanenteich sorgt für Abwechslung, Jogger nutzen die Parkwege. Am Rande hat auch der Eilenburger Ruderverein am Mühlgraben sein Domizil. Der Park wurde 1870 nahe dem Stadtzentrum angelegt. Ein Denkmal erinnert heute noch an den Gründer Wilhelm Ferdinand Mitscherlich.

O-Schatz-Park in Oschatz

Der O-Schatz-Park aus der Luft. Quelle: Wolfgang Sens

Der O-Schatz-Park in Oschatz hat viel zu bieten und er ist jetzt nach langer pandemiebedingter Schließung wieder geöffnet. Der eintrittsfreie Familien-, Tier- und Freizeitpark entstand in Nachnutzung der Sächsischen Landesgartenschau im Jahr 2006. Hier sind exotische Tierarten zu besichtigen, locken der Abenteuerspielplatz, das Labyrinth, der Skatepool, eine Grillecke sowie die Minigolfanlage. Am idyllischen Rosensee lädt die „längste Bank“ zum Verweilen ein. Die Multifunktionshalle „das O“ beherbergt eine große Kaffeekannen-Sammlung.

Delitzscher Stadtpark

Der Brunnen Genesung ist wieder in Betrieb. Quelle: Wolfgang Sens

Seit Ende März ist die Brunnen-Anlage im Delitzscher Stadtpark wieder in Betrieb. Und schon wird sie an den wärmeren Tagen von größeren und kleinen Besuchern gerne genutzt, um ein bisschen „abzutauchen“. Die Figurengruppe aus hellem Stein in der Mitte ist ein Blickfang, der die Park-Ansicht von vielen Stellen aus bereichert. Sie wurde 1937 vom Bildhauer Alfred Brumme entworfen. Damals hatte sich Delitzsch um den Kurstadt-Status bemüht.

Kurpark Bad Düben

Im Kurpark Bad Düben finden Gäste und Bewohner Entspannung Quelle: Wolfgang Sens

Der Kurpark Bad Düben wurde 1846 als einer der allerersten Bürgerparks Deutschlands angelegt. Die grünen Anlagen umschließen das Waldkrankenhaus und das Reha-Zentrum der heutigen Kurstadt. Der Kurpark wird also auch von vielen Gästen genutzt. Während die Germania mit wallendem Gewand auf ihrem Denkmalssockel einherschreitet, können sich die Park-Spaziergänger auf den Liegen auf dem Rasen davor sonnen oder im Schatten der jahrhundertealten Bäume verweilen.

Schlosspark Lampertswalde

Kaffee-to-go im Schlosspark Lampertswalde: Monika Turowski (links) und Ilona Fischer beim mobilen Kaffetrinken im idyllischen Park. Quelle: Wolfgang Sens

To-go-Kaffee gibt es im idyllischen Schlosspark Lampertswalde: Das dortige Burgcafé machte das Beste aus der Situation und bot bereits in den vergangenen Monaten vor allem am Wochenende Heißgetränke zum Spaziergang an. Der Park ist schließlich groß genug, um Abstand zu halten. Überall gibt es Tische. Wer möchte, kann die Decke mitbringen und auf dem Rasen Picknick machen. Wer seinen Kuchen vergessen hat oder keinen backen konnte, bekommt ihn natürlich auch im Burgcafé. Gemeinsam mit dem Theatre de Luna sind einige abendliche Poesie-Musik-Improvisationen geplant.

Dahlener Schlosspark

Der Dahlener Schlosspark. Quelle: Wolfgang Sens

Der englische Stil prägt den Dahlener Schlosspark. Graf von Bünau ließ ihn 1808 zusammen mit einer Schlossstraße anlegen. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Dahleaue in den Landschaftspark einbezogen. Im Frühjahr blühen hier tausende Anemonen. Das Schloss ist heute nur zum Teil erhalten, aber ein Verein bemüht sich um die Nutzung. Östlich vom Schloss findet sich einer der ältesten Tulpenbäume Sachsens. Über viele Sichtachsen ergeben sich schöne Ausblicke in die Aue, zu Rathaus, Schloss und Halbmondteich.

Von Heike Liesaus