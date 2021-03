Collm-Region

Trotz click & collect verzeichneten Händler nach wie vor Umsatzeinbußen. Besonders hart traf es dabei Blumenhändler und Gärtnereien. Denn Pflanzen sind eben nicht dauerhaft haltbar und müssen im schlimmsten Fall weggeworfen werden. Nun gibt es wieder Grund zur Freude, denn Blumenläden und Gartenmärkte dürfen ab kommender Woche öffnen.

Ein Drittel der Schnittblumen landete im Müll

Das Blumenhaus Senf in Oschatz hat während des Lockdowns einen Lieferservice angeboten. „Viele wussten aber nichts davon“, berichtet Floristin Lydia Senf. Einige der Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit. „Die Schließung im Dezember kam von jetzt auf gleich – so wie im letzten Frühjahr“, bemerkt sie. „Dadurch mussten 30 bis 40 Prozent unserer Schnittblumen weggeschmissen werden.“ Mittlerweile werde sowieso nicht mehr so viel auf Vorrat gekauft. „Wir können nicht einschätzen, wie viel eingekauft werden muss“, kritisiert Lydia Senf. „Wir können einfach nicht planen.“

Seit Montag gibt es die Pflanzen und Blumen auch zum Abholen. Das laufe bisher gut, erzählt sie. Auch Frühblüher werden mit großer Nachfrage verkauft. „Man merkt, dass die Leute es sich nun zu Hause schön machen wollen.“ Auch am 8. März, dem Weltfrauentag, sowie zu Ostern erwartet sie eine hohe Nachfrage nach Blumen.

Kein Grund zum Jammern

Glück im Unglück hatte das Garten- und Landschaftsbauunternehmen von Melanie Müller-Leuteritz. Als landwirtschaftlicher, selbstproduzierender Betrieb konnte sie die ganze Zeit geöffnet bleiben. Viele hätten aber nichts davon gewusst, bemerkt sie. Sie habe bewusst darauf verzichtet, Werbung zu schalten, da viele andere Läden eben nicht öffnen konnten. „Es sind schon wesentlich weniger Kunden, aber wir haben keinen Grund zum Jammern“, erzählt die Geschäftsführerin. „In den Wintermonaten haben wir sowieso weniger Umsatz, das Hauptgeschäft geht jetzt erst wieder los.“

Bei Melanie Müller-Leuteritz werden vor allem Obstbäume und Rosen verkauft. Die Kulturen dauern meist über vier Jahre. „Da ist nicht so ein Druck dahinter, wie bei den Zierpflanzengärtnern.“ Im Herbst habe sie sehr viele ihrer Pflanzen verkauft. „Man hat gemerkt, dass mehr gegärtnert wurde.“

„Da steckt unser Herzblut drin“

Der „Blumenladen Liebender“ von Ute Zschage hat im Lockdown das Sortiment ausgeliefert. Nun setzt auch Ute Zschage auf das „click & collect“-Konzept. Ein großes Dankeschön gilt ihrer treuen Stammkundschaft, die auch trotz Pandemie weiterhin bei ihr Blumen bestellt hat. Teilweise erlebte sie jedoch Umsatzeinbrüche von bis zu 70 Prozent. Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mussten in Kurzarbeit. „Den Verkauf von Pflanzen habe ich heruntergefahren, da ich bereits fast alles wegschmeißen musste“, erzählt sie. Bei Schnittblumen bestelle sie die Mengen nur noch abhängig von der Nachfrage.

Ute Zschage kritisiert vor allem, dass Supermärkte, welche auch Pflanzen und Blumen verkaufen, weiterhin geöffnet haben durften, während es ihr trotz Hygienekonzept verwehrt wurde. „Blumen und Pflanzen, das ist unser Leben“, betont sie. „Da steckt unser Herzblut drin.“

Forderung nach Öffnung der Baumärkte

Die Agrargenossenschaft Naundorf-Niedergoseln ist ein Produktionsbetrieb für Jungpflanzen. Im Winter seien sie dadurch eher weniger von dem Lockdown betroffen, da es sowieso erst ab Mitte Februar losging. „Da war es dann schon schwierig, denn wir hätten an Baumärkte liefern wollen“, berichtet Steffi Berger, die Leiterin der Gärtnerei.

Der Hofverkauf findet nun seit fast zwei Wochen wieder statt und wurde bisher auch gut angenommen. Rund vier Fünftel der Ware setzt die Gärtnerei jedoch über Bau- und Gartenmärkte um. Höchste Zeit also, dass diese auch in Sachsen wieder ihre Türen öffnen.

Steffi Berger berichtet, dass bisher keine Pflanzen weggeworfen werden mussten, da sie bereits weniger Frühblüher angepflanzt hätten. Im vergangenen Frühjahr konnten sie nach Brandenburg ausweichen und die Pflanzen dorthin liefern. „Das sind zwar höhere Transportkosten, aber immer noch besser, als die Ware wegzuwerfen.“

