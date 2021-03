Oschatz

Die Corona-Zeit ist nervig, die Sommerzeit lässt noch mehr als drei Wochen auf sich warten – aber die „Eiszeit“ hat in Oschatz am Mittwoch begonnen. Nachdem Lucio Foscaro am Vormittag an seiner Eismaschine gearbeitet und noch einmal gemütlich mit seiner Frau Mittag gegessen hatte, öffnete er gegen Mittag die Türen zum „Florenz“. Diese Gemütlichkeit wird in den kommenden Wochen und Monaten vermutlich rar sein. Vorerst gibt es die Erfrischung im Waffel- oder Pappbecher nur im Straßenverkauf. Neu im Angebot ist die Geschmacksrichtung Joghurt-Sanddorn, für die Joghurt-Heidelbeere ihren Platz räumen muss.

Der „Oschatzer Eismann“ ist samt Familie gesund über den Winter gekommen. Vor der Einreise nach Deutschland war ein Corona-Test fällig und eine digitale Anmeldung zum Grenzübertritt. Alles in allem hätten ihn die Formalitäten auf der Fahrt nach Oschatz „nicht mehr als fünf Minuten“ aufgehalten. Das falle bei einer 920-Kilometer-Tour nicht ins Gewicht.

Von Axel Kaminski