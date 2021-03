Oschatz

Wenn nach dem Winter die Sonne wieder rauskommt, dann freut das auch die Tiere im O-Schatz-Park. Alle halten ihre Schnäbel und Schnauzen in die warmen Sonnenstrahlen. Es sind besonders die kleinen Schweine, die sich an den sonnigen Plätzen ihres Gehege versammeln, um sich die Sonne auf den rosa Bauch scheinen zu lassen. An ihren erwartungsvollen Blicken lässt sich erahnen, was sie denken könnten: Jetzt noch eine Streicheleinheit von unserem Tierpfleger Oliver Tessmer und unser Schweineleben ist perfekt.

Es ist ruhig im Park, der für Besucher vorerst auch weiterhin geschlossen ist. „Wir sind eine Werkstatt für behinderte Menschen. Zurzeit besteht Betretungsverbot“, erklärt Oliver Tessmer in die Kamera von Janett Rohnstock. Sie hat um ein Treffen gebeten, um auf der Facebook-Seite „Unsere Heimat Oschatz“ über die Tiere zu berichten.

Affen essen gerne Zwiebeln

„Unsere Pferde merken, dass keine Besucher da sind. Und auch die Rhesusaffen verhalten sich ungewöhnlich“, erzählt Tessmer. Einer von ihnen sortiert das Fressen aus. Kohlrabi, Rhabarber, Bananen. Er scheint ein echter Feinschmecker zu sein. „Zwiebeln“, sagt Oliver Tessmer. Zwiebeln? „Ja, die fressen sie am liebsten. Alle denken, dass es Bananen sind. Aber an einigen Orten, an denen Affen leben, wachsen gar keine Bananen. Sie mögen es ein wenig schärfer, Frühlingszwiebeln oder Knoblauch, fressen sie am liebsten. Wir müssen nur aufpassen, dass sie davon nicht zu viel bekommen.“

Es muss nicht immer Banane sein – auch Affen können Feinschmecker sein. Quelle: Kristin Engel

Gibt es denn genug Futter für alle Tiere? „Wir werden zwei bis drei Mal in der Woche durch das Großlager Edeka in Berbersdorf versorgt. Zum Glück. Im ersten Lockdown erreichten uns zahlreiche Futterspenden und wir kauften Tierfutter zu. Es war nicht möglich, in Berbersdorf Futter zu beschaffen, weil strenge Hygieneregeln im Zentrallager galten“, erinnert sich der 55-Jährige.

Höhen und Tiefen

Es gab einige Höhen und Tiefen in den letzten Monaten. Leider verstarb ein Rhesusaffe und auch das letzte Känguru im Park ist im hohen Alter friedlich eingeschlafen. „Es wurde 18 Jahre alt. Es heißt, dass Kängurus im Durchschnitt um die 15 Jahre alt werden.“ Doch das Gehege soll nicht allzu lange leer bleiben. So sind die O-Schatz-Park-Mitarbeiter bereits mit einem anderen Tierpark im Gespräch. „Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen unser Gehege neu bezogen wird. Vielleicht sitzen schon zwei kleine Bennett-Kängurus im Beutel von der Mama, die dann gleich mit nach Oschatz umziehen. Doch das verrät erst die Zeit.“

Die Schweine kamen aus einem Wildtiergehege in Audenhain nach Oschatz. Quelle: Kristin Engel

So geht es noch einmal zu den Schweinen. Zu der großen Hängebauchschwein-Dame, die an einer schweren Krankheit leidet, jedoch einen so starken Lebenswillen hat, dass sie ihre Zeit noch in vollen Zügen genießen kann, haben sich im vergangenen Jahr drei kleine Schweinchen gesellt. Klingt ein wenig wie der Anfang einer guten Geschichte. „Es waren einmal drei kleine Schweinchen...“ „Das eine Schweinchen, Pupsi, war am Anfang sehr klein und schwach. Es hat sich mittlerweile gut entwickelt, doch man sieht jetzt noch, dass es ein Nachzügler ist. Es bekommt immer eine extra Portion Futter. Zum Beispiel Avocados. Dann sieht man, wie das kleine Bäuchlein ganz rund wird“, sagt der Tierpfleger, dem man die Liebe zu den Tieren deutlich anmerkt. Die Tiere stammen aus einem großen Wildtiergehege in Audenhain.

Wenig Romantik bei den Erdmännchen

Im Erdmännchen-Freigehege ist es ruhig. Die Tiere befinden sich im Winterquartier. Dieses wurde vor zwei Jahren angelegt, obwohl die Tiere auch in ihrem Freigehege warme Rückzugmöglichkeiten mit Rotlichtlampe haben. „Achtung, hier riecht es jetzt wie im Pumahaus, obwohl regelmäßig gereinigt wird“, warnt schmunzelnd der Tierpfleger beim Betreten des Innengeheges. Alles ist picobello und auch die drei Erdmännchen Oli, Katja und Lutz wuseln umher. „Eines ist mittlerweile verstorben und der Wunsch nach Nachwuchs schwindet. Schließlich haben Erdmännchen in der freien Wildbahn eine Lebenserwartung von fünf bis sieben Jahren. Die Tiere sind bereits seit fünf Jahren in Oschatz“. Lächelnd ergänzt Oliver Tessmer: „Romantisch scheint es bei den Tieren bisher nicht zugegangen zu sein.“

Das Kuschelbild täuscht: Bei den Erdmännchen warten die Pfleger vergebens auf Nachwuchs. Quelle: Kristin Engel

Im benachbarten Winterquartier sind die Hasen. „Diese brauchen wirklich eine Unterkunft im Winter. Sie sind bei Minusgraden sehr empfindlich.“ Laut zirpen die Vögel in der großen Voliere. „Voriges Jahr haben die gebrütet wie die Wilden. Jetzt sind sie auch schon wieder dabei, ihre Nester vorzubereiten“, ergänzt der 55-jährige Oschatzer und zeigt auf einen Zebrafinken-Hahn, der die Brutstätte vorbereitet.

Abgabevögel werden angenommen

Auch Abgabevögel werden im O-Schatz-Park angenommen. „Da wir schon oft Tiere mit Parasiten und anderen Krankheiten erhalten haben, wird eine Abgabegebühr von zehn Euro für anstehende Tierarztkosten erhoben und diese Neuankömmlinge setzen wir vorerst in Quarantäne. Auch aufgefundene Vögel nehmen wir hier auf. Letztes Jahr hatten wir einen, dem ein Bein fehlte, er kam mit dieser Beeinträchtigung sehr gut zurecht“, erzählt Oliver Tessmer beeindruckt.

Eselsdame Lotte mag die Streicheleinheiten von Pfleger Oliver Tessmer. Quelle: Kristin Engel

Auch bei den Ponys und Esel Lotte gab es im letzten Jahr einige Aufregungen, als eine Stute entkam, da sich Eseldame Lotte in der Nacht am Verschlussriegel ihrer Stalltür zu schaffen gemacht hatte. „Da stand das Pferd buchstäblich auf dem Flur. Lottes Stallgenossin Casey – eine Stute – nutzte die Gelegenheit für eine extra große Runde durch den Park. Dies bereitete uns eine spannende Einfangaktion, um die Stute wieder zu sichern“, erinnert sich Tessmer.

Hoffen auf baldige Öffnung

„Was stehen bei euch noch für Projekte an?“, will Janett Rohnstock noch von ihm wissen. „Wir müssen bei den Pferden den Standplatz an der Futterplatte befestigen. Hier können sich die Pferde dann prima ihre Hufe abtreten. Aktuell sind Bereichsleiterin Katja Bachmann, Peggy Gasch und Anita Hirsch dabei, eine Feuerstelle im Schatzpark zu bauen. Auch der Verkaufsstand im Biergarten bedarf einer Renovierung. Hier werden der Fußboden und die Rückwand saniert. Ansonsten noch die übliche frühjährliche Beetpflege. Besonders warten wir darauf, dass wir endlich wieder öffnen können.“

Und natürlich wird auf den Nachwuchs hin gefiebert. Schließlich hat der Ziegenbock gute Arbeit geleistet und mit den Ziegendamen mächtig geflirtet. Es sind schon einige dicke Bäuche bei den Tieren zu erkennen.

Während des Rundgangs blickt „Bürotiger“ Beasti grimmig aus dem Fenster. Denn die Katze will, genau wie alle anderen Tiere, besonders viel Aufmerksamkeit.

Wer den Beitrag über die Tiere im O-Park sehen möchte, kann dies auf der Facebookseite „Unsere Heimat Oschatz“ tun.

Von Kristin Engel